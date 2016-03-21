​В штабе – все под контролем

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Дулат МОЛДАБАЕВ

Наш разговор с членом штаба столичного регионального центра содействия по наблюдению за выборами Зауре Каримовой то и дело прерывали телефонные звонки. Первые СМС-сообщения от наблюдателей, сообщила она мне, получили в 6 часов утра. Коллеги отчитались, что прибыли на избирательные участки и приняли участие в процедурах начала работы. Затем звонили в 10.00, потом еще через 3 часа.

Однако во второй половине дня интервал не соблюдался. «Внутренний аудит» общественности за соблюдением выборного законодательства в столице набирал обороты.

Как известно, работа штаба заключается в получении информации от независимых наблюдателей, таковых в Астане было 178 человек, по числу избирательных участков.

Наблюдатели, по словам Зауре Каримовой, заранее прошли специальную подготовку. Для этого в региональном центре в целях разъяснения функциональных обязанностей проводили «круглые столы», брифинги, семинары, тренинги и собрания, на которых объясняли их права и обязанности, говорили о подходах и методах в деятельности наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, о важной роли института общественного наблюдения при проведении прозрачных и соответствующих нормам законодательства выборов.

Система общественного наблюдения велась на всех этапах проведения выборов и продолжилась в день голосования. Наблюдатели работали на городских избирательных участках, чтобы обеспечить равные условия для всех кандидатов, участвующих в выборах, пресечь любые попытки нарушения электорального процесса. Члены комиссии работали с международными миссиями наблюдателей, избиркомами, предвыборными штабами кандидатов, журналистами и представителями гражданского сектора.

По словам Зауре Каримовой, активность электората налицо. Выросла и грамотность населения.

Можно констатировать, что такие центры стали ярким примером развития демократических институтов и активного участия гражданского общества в важнейших общественно-политических событиях нашей страны. А своей главной задачей члены штаба регионального центра называют обеспечение свободного волеизъявления граждан, соблюдение прав всех участников избирательного процесса и следование законодательно установленным процедурам.

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