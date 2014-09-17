В штаб–квартире ООН началась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи

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Ее первое заседание открыл председатель – угандийский дипломат Сэм Кутеса Кахамба. Возвестив о начале новой сессии, он объявил минуту "молчания, молитвы и размышлений", сообщает ИТАР-ТАСС.

Наиболее важный этап работы новой сессии начнется на следующей неделе. Так, 23 сентября в рамках Генассамблеи пройдет однодневный саммит по климату. На следующий день откроется ежегодная общеполитическая дискуссия (общие прения), которая продлится до 1 октября. 

В заседании Генеральной Ассамблеи участвуют делегаты 193 стран – членов ООН, а также генеральный секретарь всемирной организации Пан Ги Мун. "Нас ждут серьезные испытания, а также большие ожидания по вопросам мира, развития и прав человека. Мы вплотную займемся ими уже в этом месяце, проводя встречи высокого уровня, чтобы воспрепятствовать реальной угрозе изменения климата, поощрять права и возможности коренных народов мира, сплотиться ради улучшения здоровья женщин и девочек, противостоять эпидемии вируса Эбола и отреагировать на многие вызовы миру и безопасности, которыми охвачен мир", – сказал Пан Ги Мун. 

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