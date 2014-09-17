В штаб–квартире ООН началась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи

Ее первое заседание открыл председатель – угандийский дипломат Сэм Кутеса Кахамба. Возвестив о начале новой сессии, он объявил минуту
"молчания, молитвы и размышлений", сообщает ИТАР-ТАСС
.
Наиболее важный этап работы новой сессии начнется на следующей
неделе. Так, 23 сентября в рамках Генассамблеи пройдет однодневный
саммит по климату. На следующий день откроется ежегодная
общеполитическая дискуссия (общие прения), которая продлится до 1
октября.
В заседании Генеральной Ассамблеи участвуют делегаты 193 стран – членов
ООН, а также генеральный секретарь всемирной организации Пан Ги Мун.
"Нас ждут серьезные испытания, а также большие ожидания по вопросам
мира, развития и прав человека. Мы вплотную займемся ими уже в этом
месяце, проводя встречи высокого уровня, чтобы воспрепятствовать
реальной угрозе изменения климата, поощрять права и возможности коренных
народов мира, сплотиться ради улучшения здоровья женщин и девочек,
противостоять эпидемии вируса Эбола и отреагировать на многие вызовы
миру и безопасности, которыми охвачен мир", – сказал Пан Ги Мун.