В штатном режиме Свежий выпуск 424 Апуажан ТОЛЕГЕНОВА,директор Актюбинского областного филиала АО «Народный банк», депутат областного маслихата

Наш филиал с момента корректировки тенге продолжает работать в штатном режиме, как и все банки Казахстана. Мы обеспечены и валютой, и тенге. Кредитование населения и юридических лиц вот уже на протяжении трех лет производится в основном в национальной валюте. Ее доля составляет около 98–99%, то есть лишь 1% кредитов нами выдан в иностранной валюте.

Филиал активно продолжает вести работу в рамках гос­программ по линии «Дорожной карты бизнеса», выделяя средства под 6% годовых и субсидии под 10,4% годовых. В обменниках филиала курсы устанавливаются по единой, централизованной системе, и мы за этим следим очень жестко. Поэтому перекосы и необоснованные спекулятивные резкие скачки исключены.



