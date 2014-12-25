В шведском городе Эскильстуна подожгли мечеть

В мечети города Эскильстуна в 100 км к западу от столицы Швеции в четверг произошел пожар, который продолжался около двух часов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Два человека госпитализированы с признаками отравления угарным газом, столько же получили ссадины, еще у одного – перелом конечности. По мнению полиции, речь идет о поджоге. Свидетели видели у входа подозрительного человека с бутылкой с, очевидно, горючей смесью.
Мечеть, расположенную в нижнем этаже жилого дома, посещают в основном выходцы из Сомали. Во время службы внутри находились около 20 человек. Всем им удалось своевременно выбраться из горящего здания.