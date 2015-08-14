В Швеции аптеки запустили производство пластырей для темнокожих

На прилавках аптек Швеции в ближайшее время появится новый вид пластырей на черной основе, которые подходят для темной кожи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал
"Российской газеты".
Новый товар, по мнению фармацевтической сети, не только будет отвечать потребностям значительной категории покупателей, но и станет своеобразной поддержкой в борьбе с расизмом, сообщает портал The Local.
"Конечно, это произойдет не на следующей неделе, но мы рассчитываем, что новый товар появится на полках аптек уже до конца года, – рассказала представитель аптечной сети Apoteket Эва Ферваль. – Мы оцениваем возможность появления пластырей другого цвета".
Представитель аптеки также пояснила, что необычная идея о создании новой линейки пластырей появилась после общения с организациями, которые борются с дискриминацией. Кроме того, учитывая, что более 20% населения Швеции – это мигранты или потомки мигрантов, в основном из неблагополучных стран Африки и Ближнего Востока, более широкий ассортимент пластырей, вероятно, будет актуален.
Кстати, в недавних дебатах на шведском радио известная активистка Паула Дальберг, выступающая против дискриминации нацменьшинств, заявила, что аптеки по всему миру пропагандируют дискриминацию уже тем фактом, что предлагают пластыри только в оттенках бежевого цвета.