В Швеции с получением Нобелевской премии поздравляли не того ученого

В мире
746
Несколько часов принимал поздравления в связи с присуждением ему Нобелевской премии в области химии Тумас Линдаль – профессор медицинского факультета университета города Линчепинг (Швеция), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС. К сожалению, уже скоро выяснилось, что высокая награда досталась совсем не ему, сообщает агентство ТТ.

Ошибка произошла по вине ответственного по связям с общественностью местного муниципалитета Клаэса Лундквиста. Увидев в СМИ сообщения о том, что Нобелевская премия в этом году присуждена выходцу из Швеции, защитившемуся в Каролинском институте Стокгольма, он на всякий случай проверил списки ученых, работающих в Линчепинге. Там он увидел знакомую фамилию. Лундквист тут же написал подобающий торжественному случаю пресс-релиз.

"Слишком многое совпало, когда я получил информацию", – объяснил он свою ошибку.

В это время на коммутатор в университете поступило рекордное количество звонков.

Ошибочный пресс-релиз с сайта муниципалитета пришлось снять. Тумасу Линдалю из Линчепинга остается только продолжать ждать настоящего звонка из Нобелевского комитета.

"Наш Тумас родился в 1954 году, он моложе. Но его имя теперь более известно", – считает Лундквист. Он надеется, что и этот ученый сможет когда-нибудь получить Нобелевскую премию.

Нобелевская премия 2015 года в области химии присуждена "за исследования механизма репарации ДНК" Томасу Линдалу (Великобритания), Полу Модричу и Азизу Санкару (оба – США). По-шведски имя первого ученого (Tomas Lindahl) произносится "Тумас Линдаль".

Популярное

Все
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Павлодарской области
Пожар в доме для престарелых в Кемерово: погибли 20 человек
В Талдыкоргане судья получила срок за мошенничество
Объявлены победители первой казахстанской премии в области искусства UMAI
Неожиданный поворот: чем закончился бой Фирузы Шариповой
Экстренные меры: на борьбу с птичьим гриппом в Мангистау направлены вакцины
Казахстанский боец "задушил" россиянина на турнире АСА 150
Как Правительство сдерживает цены в преддверии Нового года
Депутаты Сената рассмотрят проекты законов по вопросам реализации отдельных поручений главы государства
В Павлодаре мужчина с гранатой угрожал взорвать многоэтажку
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
ФИФА могут поменять правила проведения чемпионатов мира
Автомобиль протаранил остановку в Уральске
Огненное ДТП в Алматинской области: пять человек погибли
Смертельное ДТП: грузовик смял джип в Кызылординской области
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
Токаев поставил задачи перед Правительством
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны

Читайте также

Спорт , В мире
Официально объявлен лучший гол ЧМ-2022 в Катаре
В мире , США
В Конгрессе США представили доклад по итогам расследования …
Культура , В мире
Представлен шорт-лист претендентов на "Оскар" в десяти кате…
Образование , В мире
В Афганистане женщинам запретили обучаться в университетах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]