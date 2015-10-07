В Швеции с получением Нобелевской премии поздравляли не того ученого

Несколько часов принимал поздравления в связи с присуждением ему Нобелевской премии в области химии Тумас Линдаль – профессор медицинского факультета университета города Линчепинг (Швеция), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
. К сожалению, уже скоро выяснилось, что высокая награда досталась совсем не ему, сообщает агентство ТТ.
Ошибка произошла по вине ответственного по связям с общественностью местного муниципалитета Клаэса Лундквиста. Увидев в СМИ сообщения о том, что Нобелевская премия в этом году присуждена выходцу из Швеции, защитившемуся в Каролинском институте Стокгольма, он на всякий случай проверил списки ученых, работающих в Линчепинге. Там он увидел знакомую фамилию. Лундквист тут же написал подобающий торжественному случаю пресс-релиз.
"Слишком многое совпало, когда я получил информацию", – объяснил он свою ошибку.
В это время на коммутатор в университете поступило рекордное количество звонков.
Ошибочный пресс-релиз с сайта муниципалитета пришлось снять. Тумасу Линдалю из Линчепинга остается только продолжать ждать настоящего звонка из Нобелевского комитета.
"Наш Тумас родился в 1954 году, он моложе. Но его имя теперь более известно", – считает Лундквист. Он надеется, что и этот ученый сможет когда-нибудь получить Нобелевскую премию.
Нобелевская премия 2015 года в области химии присуждена "за исследования механизма репарации ДНК" Томасу Линдалу (Великобритания), Полу Модричу и Азизу Санкару (оба – США). По-шведски имя первого ученого (Tomas Lindahl) произносится "Тумас Линдаль".