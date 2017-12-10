В мире
В Швеции синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью
Группа неизвестных молодых людей забросала синагогу в шведском городе Гетеборг бутылками с зажигательной смесью, никто не пострадал, сообщил представитель Еврейского агентства Ави Майер, передает Ria.ru.

Ранее 9 декабря в третьем по величине городе страны Мальме прошли акции протеста мусульман против евреев, добавил он. Инциденты произошли несколько дней спустя после заявления американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства США.

"Синагогу во втором по величине городе Швеции Гетеборге забросали бутылками с зажигательной смесью. Еврейские студенты, собравшиеся в синагоге, были вынуждены спрятаться от нападавших в подвале", – написал Майер в Twitter.

По его словам, в результате нападения возник небольшой пожар, зданию и припаркованным автомобилям нанесен ущерб.

На месте происшествия в Гетеборге работают сотрудники полиции.

Кроме того, 9 декабря в Иерусалиме, а также на границе Израиля и Палестины прошли акции протеста арабской молодежи, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и израильской армией. Минздрав Палестины сообщил, что с пятницы за день массовых протестов в столкновениях с израильскими силовиками пострадали около 1,1 тысячи палестинцев, два человека погибли. Местное отделение Красного полумесяца сообщало о 767 пострадавших, включая около 60 с огнестрельными ранениями.

Акции протеста противников решения США по Иерусалиму прошли и в Париже.

Еврейское агентство для Израиля (JAFI), или Еврейское агентство (Сохнут) – международная сионистская организация с центром в Израиле. Занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

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