В Швейцарии хотят запретить фейерверки

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Жителям Швейцарии предстоит, без преувеличения, взрывоопасное голосование: им нужно решить, стоит ли запретить шумные фейерверки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Еuronews.com

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По инициативе зоозащитных и экологических организаций вынесенная гражданами на рассмотрение «народная инициатива» будет поставлена на голосование 29 ноября.

«Для домашних, диких и сельскохозяйственных животных фейерверки — это не праздник, а сплошной стресс», — заявляет некоммерческая организация Schweizer Tierschutz STS (Швейцарская защита животных), которая поддерживает инициативу.

Документ также предусматривает лучшую защиту людей и окружающей среды от шума, загрязнения воздуха, мусора, травм и пожаров, вызванных пиротехникой.

Первый опрос Швейцарской вещательной корпорации (SBC), опубликованный в пятницу, 23 октября, показал обнадеживающую поддержку запрета: его одобряют 69 % участников голосования.

Хотя инициатива оказалась особенно популярной среди сторонников левых партий, большинство голосов «за» она набирает по всему политическому спектру, особенно среди женщин.

Подобные голосования — обычное дело в Швейцарии, где любой гражданин или группа могут запустить инициативу, собрав 100 000 действительных подписей избирателей. Среди недавних примеров — инициатива о нейтралитете, отклонённая в сентябре, и ожидающая рассмотрения инициатива о ядерном разоружении.

Означает ли это полный запрет фейерверков в Швейцарии? Инициатива предлагает «существенно ограничить особенно громкие и мешающие покою фейерверки» в частном секторе, запретив продажу шумной пиротехники. Более тихие альтернативы, такие как бенгальские огни и фонтанные «вулканы», по‑прежнему будут разрешены.

Кантональные власти смогут делать исключения для мероприятий «надрегионального значения», например празднования 1 августа, Дня национального единства Швейцарии, и новогодней ночи, но с акцентом именно на более тихие варианты.

Сейчас кантоны и коммуны Швейцарии уже могут ограничивать или запрещать продажу и использование фейерверков на местном уровне. Их применение также регулируется возрастными ограничениями и требованиями к лицензированию.

По словам STS, инициатива «За ограничение фейерверков» установит единое, понятное правило для всей страны.

Правда, отраслевое объединение — Координационный офис швейцарской пиротехники (SFK) — утверждает, что эта инициатива представляет собой «угрозу швейцарской традиции». И некоторые политики заявляют, что она посягает на личную свободу граждан и что подобные вопросы должны регулироваться на уровне кантонов.

Швейцарская народная партия, Партия центра и Швейцарский торговый союз развернули кампанию против меры, предупреждая о её последствиях для бизнеса и о риске формирования «культуры запретов».

После внесения инициативы в 2023 году под ней было собрано более 137 000 подписей. Попытка выработать альтернативный, более мягкий вариант провалилась летом, и теперь вопрос вынесен на всенародное голосование.

Если инициатива пройдёт, Швейцария может последовать примеру Нидерландов, где этим летом вступил в силу более широкий запрет на фейерверки — прежде всего по соображениям безопасности, но также ради защиты животных и окружающей среды. В других странах Европы действуют собственные правила и ограничения, например в Бельгии использование крупной и мощной пиротехники разрешено только профессионалам.

Как фейерверки влияют на окружающую среду?

Когда фейерверки взрываются, они выбрасывают в воздух мельчайшие частицы пыли, богатые токсичными металлами из пороха и красителей, входящих в их состав.

По данным Федерального управления полиции Швейцарии, ежегодно в стране используется от 1 000 до 2 000 тонн пиротехники — при этом три четверти массы приходится на упаковку. Это приводит к выбросу от 200 до 400 тонн твердых частиц в год.

По подсчётам Федерального ведомства по охране окружающей среды (FOEN), на долю фейерверков приходится от двух до трёх процентов годовых выбросов взвешенных частиц в стране.

Помимо загрязнения воздуха, воды и почвы, эти мелкие частицы при вдыхании наносят вред здоровью, особенно у людей с уже имеющимися заболеваниями.

Неблагоприятные погодные условия могут усиливать негативный эффект: например, туман удерживает частицы в воздухе дольше, а жаркая и сухая погода повышает риск лесных и ландшафтных пожаров.

FOEN призывает правильно утилизировать использованную пиротехнику: остывшие элементы можно выбрасывать в обычный бытовой мусор, а упаковку — сдавать в переработку, как и прочие отходы.

Фейерверки вызывают «страх, панику и дезориентацию»

Зоозащитные организации активно выступают за запрет фейерверков.

«Внезапный шум вызывает у животных страх, панику и дезориентацию, — говорится в заявлении STS. — Последствия варьируются от бегства и острого стресса до травм и даже гибели. Поэтому защита животных от избыточного шума — одна из ключевых задач зоозащиты».

В агитационном ролике в поддержку инициативы швейцарский ветеринар Марушка Блазе поясняет, что животные гораздо острее, чем люди, реагируют на высокочастотные звуки и громкие взрывы. Приводя в пример лошадей, она отмечает: «Ситуация может очень быстро стать опасной, когда животные в панике несутся без контроля из‑за фейерверков» — как для людей в толпе, так и для других животных на пастбищах.

«Что касается домашних животных, таких как кошки и собаки, иногда им приходится заранее — за несколько дней до салютов — давать успокоительные препараты, — говорит Блазе. — Я знаю семьи, которые проводят ночь с питомцами в бомбоубежище, но по сути это тоже не выход».

«В Швейцарии живут миллионы домашних животных. Для многих из них фейерверки означают стресс или панику, — говорит Касимир фон Аркс, председатель бернского отделения Schweizer Tierschutz STS (Swiss Animal Protection SAP), в одном из предвыборных роликов. — Мы сможем защитить их только в том случае, если как общество научимся больше считаться друг с другом».

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