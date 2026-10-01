В Швейцарии ледники сократились почти на 20 % за пять лет

Европа,Экология,Природа
Айман Аманжолова
корреспондент

Согласно опубликованному исследованию, ледники в Швейцарии пережили вторую по величине годовую нагрузку после 2022 года, доведя потерю своих объемов почти до 20 процентов за пять лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Швейцарские ледники в этом году потеряли еще 5,5 процента своего объема после самого жаркого лета за всю историю и зимнего минимума снега. В период с 2022 по 2026 год швейцарские ледники таяли более чем вдвое быстрее, чем в любом другом пятилетнем периоде, что и привело к потере почти 20 процентов их объема с 2021 года, отмечает Le Figaro.

Их таяние ускоряется: в 1990-х годах исчезло 10 процентов объема льда, по сравнению с 27 процентами за десятилетие с 2016 по 2026 год, согласно измерениям примерно двадцати ледников, экстраполируемым на почти 1300 ледниковых формациях, которые до сих пор существуют в Швейцарии.

По данным MeteoSwiss, потепление в стране вдвое превышает средний показатель по миру. Месяцы с июня по август были самыми жаркими, когда-либо зафиксированными в Швейцарии с начала измерений в 1864 году. Они превзошли палящее лето 2003 года, которое ранее удерживало этот рекорд. «Будущее лето в мире с +3 градусами будет примерно на +3,6°C теплее, чем в период 1991-2020 годов. Летом 2026 года разрыв составил +3,4°C», - сообщает MeteoSwiss, который оценивает, что "в мире при 3 градусах лето 2026 года будет еще относительно средним по показателям".

В горах ситуация еще более тревожная. Снег, защищающий ледники, уже частично растаял в июне и полностью исчез в сентябре, даже на высоте 3500 метров. В таких условиях альпийские ледники не имеют шансов выжить в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты. Из-за значительного таяния в этом году исследователям пришлось установить измерительные приборы выше, даже на самых больших высотах, потому что лед вокруг них растаял. Средняя толщина льда в некоторых ледниках уменьшилась на 2,5-4 метра, а на вершинах ледников она иногда сокращалась до 10 метров летом.

Вместе с тем многие ледники были покрыты немного большим снегом, чем четыре года назад. Кроме того, в этом году на снегу осело меньше сахарской пыли. В результате солнечный свет лучше отражался, позволяя большему количеству этой энергии возвращаться в атмосферу, а не поглощаться снегом.

#Швейцария #климат #таяние #ледник

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