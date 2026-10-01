В Швейцарии ледники сократились почти на 20 % за пять лет

Согласно опубликованному исследованию, ледники в Швейцарии пережили вторую по величине годовую нагрузку после 2022 года, доведя потерю своих объемов почти до 20 процентов за пять лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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Швейцарские ледники в этом году потеряли еще 5,5 процента своего объема после самого жаркого лета за всю историю и зимнего минимума снега. В период с 2022 по 2026 год швейцарские ледники таяли более чем вдвое быстрее, чем в любом другом пятилетнем периоде, что и привело к потере почти 20 процентов их объема с 2021 года, отмечает Le Figaro.

Их таяние ускоряется: в 1990-х годах исчезло 10 процентов объема льда, по сравнению с 27 процентами за десятилетие с 2016 по 2026 год, согласно измерениям примерно двадцати ледников, экстраполируемым на почти 1300 ледниковых формациях, которые до сих пор существуют в Швейцарии.

По данным MeteoSwiss, потепление в стране вдвое превышает средний показатель по миру. Месяцы с июня по август были самыми жаркими, когда-либо зафиксированными в Швейцарии с начала измерений в 1864 году. Они превзошли палящее лето 2003 года, которое ранее удерживало этот рекорд. «Будущее лето в мире с +3 градусами будет примерно на +3,6°C теплее, чем в период 1991-2020 годов. Летом 2026 года разрыв составил +3,4°C», - сообщает MeteoSwiss, который оценивает, что "в мире при 3 градусах лето 2026 года будет еще относительно средним по показателям".

В горах ситуация еще более тревожная. Снег, защищающий ледники, уже частично растаял в июне и полностью исчез в сентябре, даже на высоте 3500 метров. В таких условиях альпийские ледники не имеют шансов выжить в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты. Из-за значительного таяния в этом году исследователям пришлось установить измерительные приборы выше, даже на самых больших высотах, потому что лед вокруг них растаял. Средняя толщина льда в некоторых ледниках уменьшилась на 2,5-4 метра, а на вершинах ледников она иногда сокращалась до 10 метров летом.

Вместе с тем многие ледники были покрыты немного большим снегом, чем четыре года назад. Кроме того, в этом году на снегу осело меньше сахарской пыли. В результате солнечный свет лучше отражался, позволяя большему количеству этой энергии возвращаться в атмосферу, а не поглощаться снегом.