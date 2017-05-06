В Швейцарии прошли испытания самолета на солнечных батареях для полета в стратосферу

Самолет на солнечных батареях для полета в стратосферу впервые поднялся 5 мая в воздух в рамках технических испытаний в швейцарском городе Пайерн. Тестовый полет продолжался шесть минут. Об этом сообщает швейцарское телеграфное агентство (АТС), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Аппарат поднялся на 250-300 метров", – заявил этому агентству находившийся за штурвалом швейцарский испытатель Рафаэль Домжан. По его словам, задача отнюдь не состояла в том, чтобы уже в ходе первого полета установить рекорд высоты. Детальный анализ первого полета будет проведен позже, отмечает АТС.
Следующие испытания намечены на будущую неделю, а само путешествие в стратосферу – на 2019 год.
Одномоторный самолет SolarStratos весом 450 кг имеет 8,5 метра в длину и размах крыльев длинной 24,8 метра. Солнечный свет в энергию будут преобразовывать фотоэлементы, занимающие площадь в 22 кв. метра. Задача состоит в том, чтобы подняться на высоту более 24 тыс. метров, чего в мире еще никому не удавалось.