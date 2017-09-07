Происшествия
В Шымкенте девушка украла ребенка сестры и исчезла
В Шымкенте психически больная девушка украла маленькую племянницу и скрылась в неизвестном направлении, сообщает otyrar.kz.

6 сентября в Абайский РОВД с заявлением обратилась 23-летняя жительница Шымкента о том, что ее 26-летняя сестра Козыбаева Маржан Тагайбеккызы, страдающая психическим заболеванием, ушла из дома в неизвестном направлении и забрала ее 1,5-годовалую дочь Сапарбай Жанию Нурланкызы.

Приметы пропавшего ребенка: рост 50–55 см, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, глаза и брови черные. Была одета в синюю футболку.



Приметы сестры: рост 150–155 см, полного телосложения, волосы темно-каштановые, короткие, глаза и брови черные. Была одета в черную футболку, синие джинсы и черные туфли.



Сотрудники Абайского РОВД обращаются с просьбой ко всем, кто владеет какой-нибудь информацией о местонахождении пропавших без вести, незамедлительно сообщить в Абайский ОП УВД Шымкента по телефону дежурной части 56-02-62 или позвонить на "102".

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