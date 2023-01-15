В Шымкенте горел цех по переработке макулатуры

Происшествия
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Более полусотни пожарных боролись с огнем в Шымкенте. 

Фото пресс-службы МЧС РК

Крупный пожар в Шымкенте. В индустриальной зоне «Оңтүстік» горел цех по переработке макулатуры, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

15  января, в 10.47, на пульт управления «101» поступила информация о пожаре в Енбекшинском  районе по улице Капал батыра. 

Огонь полыхал в цеху «ТОО Бумпром»  по переработке  макулатуры, расположенном в индустриальной зоне «Оңтүстік». 
По предварительным данным общая площадь цеха составляет 60х20 кв.м. 

Здание одноэтажное, отопление автономное, внутри находиться 3 тонны макулатуры, происходит горение остатков картона. 

Площадь пожара составила 200 кв.м. Пострадавших и погибших нет. 

Пожар локализован в 12.37 часов, ликвидирован в 13.18 часов.

В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС г. Шымкент.

 

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