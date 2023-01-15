В Шымкенте горел цех по переработке макулатуры

Более полусотни пожарных боролись с огнем в Шымкенте.

Фото пресс-службы МЧС РК

Крупный пожар в Шымкенте. В индустриальной зоне «Оңтүстік» горел цех по переработке макулатуры, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

15 января, в 10.47, на пульт управления «101» поступила информация о пожаре в Енбекшинском районе по улице Капал батыра.

Огонь полыхал в цеху «ТОО Бумпром» по переработке макулатуры, расположенном в индустриальной зоне «Оңтүстік».

По предварительным данным общая площадь цеха составляет 60х20 кв.м.

Здание одноэтажное, отопление автономное, внутри находиться 3 тонны макулатуры, происходит горение остатков картона.

Площадь пожара составила 200 кв.м. Пострадавших и погибших нет.

Пожар локализован в 12.37 часов, ликвидирован в 13.18 часов.

В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС г. Шымкент.