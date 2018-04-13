В Шымкенте обнаружена томатная моль

Специалисты городской территориальной инспекции и фитосанитары Шымкента бьют тревогу. По их данным, в городе появилась томатная моль, передает otyrar.kz.
Из 87 теплиц проверены 78. Томатная моль выявлена на площади 4,7 га тепличного хозяйства.
"Распространение заражения томатной молью происходит через саженцы, готовые плоды и при перелете вредителей на близкое расстояние. Многие завозят саженцы, семена из-за рубежа. Чтобы не допустить распространения, соответствующие службы проводят проверку", – прокомментировал ситуацию ученый Серик Жантасов.
Кроме того, ученые из Алматы, фитосанитары поделились методами борьбы с вредителями. Однако местные крестьяне уверяют, что не все методы дают положительный эффект.
Чтобы не потерять урожай, крестьяне делают все возможное. Например, Сайрамские труженики могут похвастаться – с 2015 года у них не обнаружены вредители.
"У нас 1 гектар 10 соток земли. Сажаем помидоры и огурцы. Используем одни препараты, затем меняем. Можем похвастаться: вредителей нет пока. У нас есть москитные сетки, приходится применять препараты с отпугивающим запахом", – сказал крестьянин из Сайрама Мухаммад Артыкходжаев.
Томатная моль также выявлена в Сарыагашском районе. Обнаружен вредитель и в Актобе, Мангыстау, Алматы, Кызылорде и в Восточном Казахстане. Отметим, что моль пожирает не только томаты, но и картофель и болгарский перец.
Из 87 теплиц проверены 78. Томатная моль выявлена на площади 4,7 га тепличного хозяйства.
"Распространение заражения томатной молью происходит через саженцы, готовые плоды и при перелете вредителей на близкое расстояние. Многие завозят саженцы, семена из-за рубежа. Чтобы не допустить распространения, соответствующие службы проводят проверку", – прокомментировал ситуацию ученый Серик Жантасов.
Кроме того, ученые из Алматы, фитосанитары поделились методами борьбы с вредителями. Однако местные крестьяне уверяют, что не все методы дают положительный эффект.
Чтобы не потерять урожай, крестьяне делают все возможное. Например, Сайрамские труженики могут похвастаться – с 2015 года у них не обнаружены вредители.
"У нас 1 гектар 10 соток земли. Сажаем помидоры и огурцы. Используем одни препараты, затем меняем. Можем похвастаться: вредителей нет пока. У нас есть москитные сетки, приходится применять препараты с отпугивающим запахом", – сказал крестьянин из Сайрама Мухаммад Артыкходжаев.
Томатная моль также выявлена в Сарыагашском районе. Обнаружен вредитель и в Актобе, Мангыстау, Алматы, Кызылорде и в Восточном Казахстане. Отметим, что моль пожирает не только томаты, но и картофель и болгарский перец.