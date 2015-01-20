В Шымкенте открыли цех по производству детских игрушек

В Шымкенте начали выпускать детские игрушки. Женщина-предприниматель, взяв в кредит 10,5 млн тенге, открыла небольшой цех. Сейчас в месяц там выпускают по 4 тыс. игрушек 12 наименований. В планах увеличить объем до 10 тыс., сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал 24.kz
Владельцы цеха установили приемлемые цены на свой товар, так небольшие камазы-песочники будут продавать по 450 тенге. К сведению, такая же игрушка китайского производства обойдется покупателем в два раза дороже.
"Игрушки, которые здесь делают, не несут никакого вреда детскому здоровью. Все экологические нормы выдерживаются, качество высокое, цена доступная", – заверил заместитель директора центра обслуживания предпринимателей ЮКО Олжас Тогаев.