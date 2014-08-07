В Шымкенте открылись курсы по изучению языка жестов

Курсы работают на бесплатной основе, и посещать их могут все желающие, независимо от возраста, наличия или отсутствия проб­лем со слухом. Обучение рассчитано на полтора месяца. Занятия проходят два раза в неделю в офисе Южно-Казахстанского областного филиала общественного фонда "Молодежная информационная служба Казахстана".

Уже сформированы две группы, в которых язык жестов преподает Хайритдин Шахабутдинов. Он вырос в семье, где оба родителя не слышат.

– Базовый уровень предполагает изучение основ жестового языка, ручной азбуки, счета, лексики, – рассказала директор Южно-Казахстанского филиала ОФ "МИСК" Татьяна Драганова. – Изучать жестовый язык желают не только люди, имеющие проблемы со слухом. Это позволяет развивать память и жес­тикуляцию, а еще человек, знающий жестовый язык, лучше понимает суть слов и формирует образное мышление, ведь жест – это всегда образ.