В Шымкенте открылся филиал СЦК

В здании областного акимата Южно-Казахстанской области состоялась презентация шестого по счету в республике филиала Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. Приветствуя журналистов, аким области Бейбут Атамкулов выразил надежду на то, что данная диалоговая площадка будет способствовать еще большему взаимодействию государственных органов с представителями СМИ, сообщает Kazpravda.kz.
Первая пресс-конференция, прошедшая сразу же по завершении официальной презентации, была посвящена важной для ЮКО теме реализации программы индустриализации и развития предпринимательства. Основным спикером по данному вопросу стал заместитель акима области Сапарбек Туякбаев. Он, в частности, рассказал о масштабной работе по созданию логистических центров, которые призваны решить огромный пласт проблем, связанных с транспортировкой, хранением и продвижением товаров, как на внутренние, так и на внешние рынки.
Один из вопросов касался и развития туристской отрасли.
"Определены основные точки роста в этом направлении, – ответил С. Туякбаев. – В Сарыагаше на 600 гектарах будет построена туристско-курортная зона. На Шардаринском водохранилище появятся благоустроенные пляжи и все, что нужно для комфортного отдыха людей. В Толебийском районе строится современный горнолыжный комплекс "Каскасу", рассчитанный на 5 000 лыжников. В Туркестане, на территории средневекового городища, проведут работы по возрождению заповедника-музея. Проекты будут осуществлены с привлечением средств инвесторов, позволят создать новые рабочие места, поддержать экономику региона.
Как было заявлено на пресс-конференции, до конца года СЦК при Президенте РК планирует открыть офисы во всех регионах страны.