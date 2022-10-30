В Шымкенте предотвратили массовую драку среди футбольных болельщиков

За попытку устроить массовую драку в Шымкенте задержаны 60 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

29 октября в 17.30 часов на пульт 102 поступило сообщение от жителя города Шымкент. Он предупредил о том, что на пересечении проспекта Тауке хана и улицы А.Байтурсынова собираются молодые люди.

Инцидент произошел после матча 25-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу.

В отдел полиции доставили 60 человек – болельщиков клубов "Актобе" и "Ордабасы". Между ними произошла словесная перепалка.

"Опрошенные лица факт драки отрицают, претензий к друг к другу не имеют. Со всеми доставленными лицами проведена профилактическая беседа", - сообщили в полиции.