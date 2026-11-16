В Шымкенте продавали контрафактный стиральный порошок известных брендов

По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол, материалы дела направлены в суд

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Сотрудники Департамента юстиции города Шымкента провели проверку одного из складских помещений и обнаружили там стиральный порошок, незаконно маркированый известными товарными знаками Ariel, Tide и «МИФ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции

Использование чужого товарного знака без согласия правообладателя является нарушением прав интеллектуальной собственности, а также может вводить потребителей в заблуждение относительно происхождения и качества продукции.

По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол, материалы дела направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Санкция указанной статьи предусматривает наложение штрафа с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака, сообщили в Минюсте.

