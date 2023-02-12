В Шымкенте простились с первым премьер-министром Казахстана Сергеем Терещенко

Он скончался на 72-м году жизни.

Фото: Otyrar.kz

Траурная церемония прощания с Сергеем Терещенко прошла в здании Ассамблеи народа Казахстана в Шымкенте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Попрощаться с политиком съехались бывшие коллеги Сергея Терещенко, друзья, близкие и рядовые жители Шымкента.

На траурную церемонию, приехал заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов.

Он передал семье слова соболезнований от президента РК Касым-Жомарта Токаева.

"Сергей Александрович прошел большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого председателя Правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания «Қазақстанның Еңбек Ері», других государственных наград", — говорится в послании.

Сергея Терещенко похоронят в поселке им. Турара Рыскулова (Вановка) в Тюлькубасском районе.

Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни. Он занимал должность главы правительства Казахстана с 1991 по 1994 год.