В Шымкенте простились с первым премьер-министром Казахстана Сергеем Терещенко

Он скончался на 72-м году жизни.
Траурная церемония прощания с Сергеем Терещенко прошла в здании Ассамблеи народа Казахстана в Шымкенте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Попрощаться с политиком съехались бывшие коллеги Сергея Терещенко, друзья, близкие и рядовые жители Шымкента.
На траурную церемонию, приехал заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов.
Он передал семье слова соболезнований от президента РК Касым-Жомарта Токаева.
"Сергей Александрович прошел большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого председателя Правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания «Қазақстанның Еңбек Ері», других государственных наград", — говорится в послании.
Сергея Терещенко похоронят в поселке им. Турара Рыскулова (Вановка) в Тюлькубасском районе.
Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни. Он занимал должность главы правительства Казахстана с 1991 по 1994 год.