В Шымкенте пройдет крупное международное мероприятие геологов 

В период с 13 по 14 октября в Шымкенте пройдет масштабное международное событие в рамках 13-го Международного рабочего совещания по совместному проекту "3D геологические структуры и металлогения Северной, Центральной и Восточной Азии", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета геологии и недропользования МИР РК.
В данном мероприятии примут участие полномочные представители и эксперты от таких стран, как: Южная Корея, Китай, Монголия, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан.
Также в совещании планируется участие высокопоставленных делегатов из разных стран мира, в том числе и нашей страны. В ходе международного совещания стороны обменяются накопленным опытом в сфере недропользования и геологоразведки, а также в других сферах отрасли, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Отметим, что 12-е Международное рабочее совещание прошло в 2014 году в Тэджоне (Южная Корея).