В Шымкенте с начала года родились 213 пар близнецов и четыре тройни

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С начала года в мегаполисе родилось более 20 тысяч детей. Среди них – 213 пар близнецов и четыре тройни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Недавно в городском перинатальном центре 36-летняя Ажар Ташкараева родила тройню. Новорождённым дали имена Альсия, Сафия и Аймухаммед. Состояние малышей оценивается как хорошее. Ранее женщина дважды рожала близнецов, а с появлением тройни стала мамой десятерых детей.

По данным городского управления здравоохранения, показатель материнской и младенческой смертности снизился на 23,6%. В настоящее время в городе работают четыре медицинские организации, оказывающие акушерскую помощь. Три из них предоставляют перинатальную помощь третьего уровня, одна – второго. В медицинских организациях необходимую помощь получают беременные группы высокого риска, недоношенные дети и новорождённые, нуждающиеся в особом уходе.

Кроме того, в Шымкенте строят перинатальный центр на 200 мест. Современный медицинский комплекс будет соответствовать международным стандартам, завершить строительство планируется в 2027 году.