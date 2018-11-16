В Шымкенте состоялся первый межрегиональный форум Казахстан-Узбекистан
В Шымкенте под председательством первых заместителей Премьер-министра РК и РУ Аскара Мамина и Ачилбая Раматова состоялся первый межрегиональный форум Казахстан - Узбекистан, в котором приняли участие руководители регионов Казахстана и Узбекистана, передает Kazpravda.kz.
Выступивший на пленарном заседании форума первый вице-Премьер РК отметил, что 2018 год стал успешным в практическом сближении двух народов по культурному и торгово-экономическому направлениям. Аскар Мамин отметил символичность проведения Форума в контексте успешного проведения Года Узбекистана в Казахстане, подчеркнув, что "за текущий год проведено большое количество мероприятий, которые послужат дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества". Взаимная торговля между РК и РУ характеризуется положительной динамикой.
Товарооборот за 9 месяцев 2018 года составил более 2 млрд долларов США, что более чем на 40% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.
"По итогам 2018 года согласно прогнозам объем взаимной торговли составит 3 млрд долларов США. С учетом большого потенциала для дальнейшего увеличения объема торговли, Главы государств поставили задачу по достижению товарооборота до 5 млрд долларов США к 2020 году", – подчеркнул первый вице-Премьер РК.
Аскар Мамин и Ачилбай Раматов осмотрели пункты пропусков на границе Казахстана и Узбекистана – "Жібек жолы" и "Яллама".
В ходе осмотра была отмечена необходимость модернизации инфраструктуры пограничных пунктов перехода с использованием цифровых технологий, ускоренной реконструкции действующих пунктов пропуска, проработки вопросов по открытию двух новых пунктов пропуска, а также строительство автовокзала.
Мамин отметил стратегическую важность снятия инфраструктурных ограничений на пограничных пунктах перехода, создания благоприятных условий для перемещения граждан, грузов и транспортных средств через совместную границу.
Важнейшим направлением сотрудничества между двумя странами должны стать промышленность, строительство, транспорт, транзит, туризм и др.
Первый заместитель Премьер-министра РУ Ачилбай Раматов в свою очередь отметил, что "партнерские отношения между двумя странами имеют прочную основу и долгосрочную перспективу. В настоящее время в Узбекистане функционирует 260 предприятий с участием казахстанского капитала в различных секторах экономики. Проведение года Узбекистана в Казахстане станет отправной точкой наращивания сотрудничества во всех сферах".
По итогам Форума руководители регионов двух стран подписали 16 документов в сфере реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.
Подписаны Соглашения о взаимном признании визовых режимов странами Шелкового пути, о создании совместного предприятия между АО "KTZExpress" и Научно-производственным центром "Узавтотранстехника". Также между АО "КазТрансГаз" и АО "Узтрансгаз" подписано Соглашение на транспортировку природного газа через территорию Узбекистана.
А.Мамин и А.Раматов посетили выставочный комплекс "Корме", на которой была представлена продукция двух стран сферы промышленности, автопрома, химической, текстильной промышленности, деревообработки и др.