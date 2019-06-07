Общество
В Шымкенте у коррупционеров изъяли дорогостоящие картины и передали в музей
Екатерина Елисеева
В Шымкенте конфискованные у осужденных чиновников дорогостоящие картины передали в городской музей, сообщает Otyrar.kz

"Мы считаем, что те вещи, которые были в закромах, скажем так, у бывших коррупционеров, и ныне которые осуждены, должны стать достоянием общества. И то, что раньше было спрятано, сегодня становится достоянием всего общества. И для того, чтобы ознакомиться, увидеть в прямом смысле результаты работы по противодействию коррупции, работу антикоррупционной службы, достаточно прийти в галерею и посмотреть на эти шедевры мировой классики", – сказал директор департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Данияр Сабирбаев.

Стоит отметить, что в шымкентском музее насчитывается более 400 работ известных художников.

"Эти пейзажи, натюрморты и портреты раньше украшали дома госслужащих, а после того, как чиновников осудили за коррупционные преступления, картины передали в государственную собственность. Теперь они радуют глаз посетителей музея. Здесь представлены работы художников Айвазовского, Шишкина, Густава Пруха, Серова, Хальцмана, Герхарда Рихтера. По словам экспертов, эти картины бесценны", - говорится в информации.

Также известно, что картины, конфискованные у казахстанских чиновников, на торгах стоят до 5 миллионов евро. Отечественные коррупционеры, как выяснилось, хорошо разбираются в искусстве. На украденные из бюджета деньги они приобретали полотна, скульптуры, редкие книги и ювелирные украшения 18-19 веков. Теперь эти картины шымкентцы смогут увидеть в музее, вход в который стоит всего 100 тенге. Правда, не круглый год, а в определенные выставочные мероприятия и даты.

 "К сожалению, мы не всегда можем показывать публике эти картины, ведь их нужно хранить при определенной температуре и влажности", – пояснил директор музея изобразительного искусства Шымкента Айнабек Оспанов.

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