В Шымкенте усилят контроль за качеством воздуха

Экология
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В городе создадут комиссию с участием представителей государственных органов, экологов, общественников и жителей. Ее задача – комплексно проверить предприятия и установить конкретные источники загрязнения воздуха и неприятных запахов.

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Данный вопрос для Шымкента давно вышел за рамки отдельных обращений граждан. Город растет, расширяются промышленные территории, увеличивается количество автомобилей – вместе с этим возрастает нагрузка и на окружающую среду. Именно в таком контексте состоялось совещание под председательством акима города Габита Сыздыкбекова, посвященное экологической ситуации в мегаполисе.

Отметим, что за восемь месяцев текущего года в соответствующие службы поступило 80 обращений жителей по поводу неприятных запахов и возможных выбросов. Особенно часто такие сигналы регистрировались в вечернее и ночное время, а также с территорий, прилегающих к индустриальным зонам «Оңтүстік» и «Ордабасы». По каждой жалобе специалисты выезжали на место и проводили замеры. Однако установить источник запаха оказалось непросто.

Для более детального изу­чения ситуации работники департамента экологии совместно с Национальным центром экспертизы в течение месяца проводили иссле­дования атмосферного воздуха. Согласно официальным данным акимата, были выявлены превышения нормативных значений по отдельным загрязняющим веществам. При этом причину неприятного запаха так и не обнаружили. Проведение замеров продолжается.

Масштаб задачи хорошо виден по количеству предприятий, работающих в городе. По данным департамента экологии, в Шымкенте насчитывается 43 завода первой категории воздействия на окружающую среду, 146 – второй, 477 – третьей и 368 – четвертой.

Отдельного внимания заслуживает динамика выбросов от стационарных источников. В период с 2023 по 2026 год их объем увеличился с 31,6 тыс. до 47,08 тыс. тонн. В акимате связывают рост показателя с развитием промышленности, появлением новых индустриальных зон и увеличением количества автотранспорта.

На этом фоне создание комиссии с участием государственных органов, экспертов и жителей должно стать дополнительным инструментом экологического контроля. Ее работа позволит системно изучать поступающие сигналы, сопоставлять результаты замеров и искать конкретные источники загрязнения, а не ограничиваться фиксацией отдельных случаев.

#Шымкент #экология #воздух

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