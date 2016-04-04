В Шымкенте в детском саду произошел пожар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
"Примерно в 14.30 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре, который разгорелся в здании государственного детского сада №31 "Салтанат", – говорится в информации.
На место происшествия оперативно выехали 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава.
По прибытии на место выяснилось, что огонь разгорелся в кабинете канцелярского отдела детского сада. В тушении огня были задействованы 4 единицы техники и 22 человека личного состава. Очаг был локализован в считанные минуты.
На момент происшествия в детском саду находились 230 человек, 190 из них – дети. Во время пожара никто не пострадал.
"Примерно в 14.30 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре, который разгорелся в здании государственного детского сада №31 "Салтанат", – говорится в информации.
На место происшествия оперативно выехали 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава.
По прибытии на место выяснилось, что огонь разгорелся в кабинете канцелярского отдела детского сада. В тушении огня были задействованы 4 единицы техники и 22 человека личного состава. Очаг был локализован в считанные минуты.
На момент происшествия в детском саду находились 230 человек, 190 из них – дети. Во время пожара никто не пострадал.