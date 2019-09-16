В Шымкенте в ДТП попал пассажирский автобус. Погибла кондуктор

16 сентября около восьми часов утра в Шымкенте на пересечении улицы Байтерекова и проспекта Астана произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, сообщает Оtyrar.kz
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В результате ДТП пострадали 13 человек. Из них трое — дети, девять – взрослые. Пострадавших госпитализировали в больницу сотрудники скорой помощи. К сожалению, есть погибшие — в ДТП скончалась женщина.
На месте происшествия помощь пострадавшим оказывали пять бригад скорой неотложной помощи.
Удар был такой силы, что автобус лег на бок.