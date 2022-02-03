В Шымкенте власти публично признали, что жилые дома в новых микрорайонах построены некачественно Общество Любовь Доброта

В Шымкенте власти публично признали, что жилые дома в новых микрорайонах построены некачественно, и даже извинились перед горожанами, оставшимися нынешней зимой

без тепла.



Одну за другой новостройки в микрорайонах «Туран» и «Шымкент сити» сотрясают скандалы. Ключи от квартир людям вручают, не обеспечив элементарными коммунальными услугами, вынуж­дая новоселов жить без воды, с неработающей системой канализации, без отопления и газа. А в это время по подоконникам стекает дождевая вода, cползают от сырости обои, протекает кровля, заливает подвалы...



Минувшей осенью новоселы одного из жилищных комплексов в микрорайоне «Туран-2» пригласили в гости чиновников и руководителей компании-застройщика, чтобы те научили их жить в высотке без воды, элект­ричества и при неработающей канализации. Именно так люди провели несколько месяцев, всякий раз ­выслушивая заверения в том, что вот-вот все наладится.



Когда выяснилось, что, к примеру, в проект системы водоснабжения дома дважды вносились изменения, и заселили высотку, так и не дождавшись одобрения проектно-сметной документации, жильцов попросили потерпеть еще чуть-чуть.



А вот еще один пример, уже из самой новейшей истории жилищного строительства. В январе сильный зимний дождь переполошил жильцов дома № 49 микрорайона «Туран-2», принеся им много хлопот. Потоки воды, скопившиеся на проезжей части и тротуарах, хлынули прямиком в подвалы многоэтажки и соседних домов, построенных по госпрограмме. Квартиры здесь получили люди, стоявшие в очереди на социальное жилье минимум семь лет.



Все они платят ипотеку, и лишних денег на очередной ремонт у них попросту нет, как нет и возможности оплачивать кредит и снимать в аренду жилье, ожидая, пока компании-застройщики и акимат решат вопросы с качеством строительства и обеспечением коммунальными благами. Жить же в условиях, когда в квартире сыро и дует во все щели, выдержит далеко не каждый. Особенно, если это семья с маленькими детьми.



– Я лично, как куратор жилищного строительства, приношу глубокие извинения за допущенные строителями недоделки, – так на вопрос собственного корреспондента «Казахстанской правды» о качестве строи­тельства в городе нового жилья ответил заместитель акима Шымкен­та Маулен ­Айманбетов. – Это горькая правда, надо работать, это наши упущения. Впредь не будет такого, все будет под контролем. И спрос с технадзора потребуем с проведением фото- и видеофиксации, оформ­лением документации, тех же журналов учета.



Маулен Айманбетов признал, что в новостройках очень много проблем, связанных с некачественным строительством, и это вполне справедливо вызывает возмущение людей.



– Казалось бы, только в 2021-м ввели в эксплуатацию дома, а имеем много проблем, в частности, по теплу, – дает расклад Маулен Айманбетов. – Несколько раз в прошлом году поднимали вопросы по «Шымкент сити», нынче новые высотки в «Туране» сдаем, и снова ситуация повторяется – нет достаточного тепла в квартирах. Жесткие меры будем принимать к компаниям-подрядчикам, станем штрафовать и лишать лицензий представителей авторского и технического надзора, допустивших бес­контрольность.



Самостоятельно разобраться, в чем причина того, что в теп­лую зиму замерзают жители практи­чески всех многоэтажек микрорайо­нов «Шымкент сити» и «Туран», местные специалисты так и не смогли. Помочь попросили тепловиков из столицы, имеющих хорошую практику по обслуживанию современных автономных котельных. Приехав в Шымкент, те за три дня тщательно обследовали подвалы, квартиры, изучили сис­тему подачи тепла и подготовили заключение с рекомендациями.



В городском акимате собрали целое совещание с участием проектировщиков жилых домов, сотрудников двух управлений – энергетики и ЖКХ, строительства, теплоснабжающей организации, представителей технадзора. На нем обсудили выводы инспекции и проанализировали допущенные ошибки, из-за которых, собственно, и мерзнут новоселы.



– Проект котельной в «Шымкент сити» автоматизирован, идет учет поставляемой тепловой энергии, это очень современное оборудование, – прокомментировал ошибки теплоснабжающей организации Маулен Айманбетов. – Когда запускалась котельная, ГКП «Куат жылу орталыгы» должно было поддерживать определенный температурный режим. По проекту это 70 градусов, но в городе было тепло, подавали лишь 60 градусов, и система не работала, люди жаловались. Нас подвело незнание. Ведь если бы дали 70 градусов, то все бы действовало, и соответствующее давление в трубе было бы. К сожалению, эти параметры оказались не соблюдены, начали работать дедовским методом, подключив подачу тепла напрямую, в итоге нарушилась автоматика.



Жалобы на тепло в «Туране» акимат объяснил тем, что в домах низкий процент заселения жильцов, а ни один коммунальщик не желает работать себе в убыток.

– Никаких переделок там не было, – заверил Маулен Айманбетов. – Тепловой режим отныне будет соблюдаться. Мы настаиваем на том, чтобы люди платили по счетчику, а не так, как хотят тепловики, выставляя счета за весь объем отпускаемой тепловой энергии. К сожалению, новое жилье имеет низкий процент заселения. И я даже поручил «Отбасы банку» и управлению жилья городского акимата проверить, кто покупает в этих домах квартиры, почему люди не заселяются сразу, если по 15–20 лет ждут жилье? Уверен, кому реально негде жить, тот заселится, даже если света нет!



Маулен Айманбетов заверил, что застройщики и коммунальщики не просто признали все свои ошибки, но и поэтапно нач­нут работать над их исправлением. В одном доме, к примеру, оказалось, что нарушен тепловой контур. Дуло не только из окон, но даже из… розеток.



Заместитель акима города поручил начальнику управления строительства совместно с генподрядчиком создать комиссию, которая обойдет с тепловизором все квартиры, полностью проведет ревизию, составит соответствую­щие акты, а потом проведет работы по утеплению там, где есть такая необходимость.

Удалось мне получить ответ, пожалуй, и на самый главный вопрос: почему в городе так некачественно строят, чья в том вина?



Маулен Айманбетов посетовал на низкий уровень технического и авторского надзора. Отсюда, мол, и исходят многочисленные проблемы. К тому же проект дома готовят одни специалисты, авторский надзор ведут другие, а затем ссылаются на недочеты друг друга и перекладывают вину, пытаясь снять с себя ответственность.



– Я убедился, что у нас проблема с техническим образованием, мало профессионалов своего дела, – признал Маулен Айманбетов. – Через пять лет уйдут те, кто прошел советскую школу, и мы останемся с современным образованием, видите, какое оно... Старые специалисты ведут журналы учета, а молодые даже не знают, что это такое. Это горькая правда, и над этим надо работать!



Чтобы минимизировать недочеты, в акимате намерены привлекать монополистов, поставщиков коммунальных услуг к ознакомлению с проектом еще на стадии разработки ПСД.



У директора ТОО «Dala-construction.KZ», специализирую­щегося на выпуске железобетонных изделий и конструкций для панельного домостроения Сапарбека Ержигитова есть свое мнение по поводу того, почему в Шымкенте так много претензий к качеству новостроек. Его он даже изложил в письме, адресованном председателю Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.



В частности, в письме приводятся факты, когда некоторые субъекты предпринимательства пытаются кустарным способом, без соблюдения соответствующих технических регламентов, выпус­кать железобетонные изделия и конструкции, применяемые при возведении сборно-каркасных многоэтажных жилых домов. При этом, как ни странно, ЖБИ-самоделки имеют сертификат о проис­хождении товара CT-KZ.



– Возникает вопрос, для чего тогда добросовестным компаниям инвестировать средства в строительство ДСК, оснащенных самым современным оборудованием и технологиями, – риторически вопрошает по поводу ситуации, сложившейся на рынке строительства со­циального жилья, Сапарбек Ержигитов. – Тратить столько сил и средств, интеллектуального труда, проводить переговоры с потенциальными партнерами, осуществлять выбор изготовителя и оборудования, заниматься приобретением, доставкой, монтажом, сертификацией, получать допуски... Оказывается, без всего этого можно обойтись. Кустарным способом, из черного ржавого металла сварить каркас и начать лепить «левый» железобетон. Тем более, как показывает практика, особых проблем с получением на них сертификата СТ-KZ нет.



Вопрос качества жилищного строительства в Шымкенте актуален еще и потому, что в городе планируют существенно увеличить объемы ввода со­циально-кредитного жилья. По информации начальника управления строительства Абильсеита Рабае­ва, в городе высок спрос на со­циальное жилье.



В улучшении жилищных условий нуждаются 198 623 человека, из которых 150 тыс. граждан являются вкладчиками «Отбасы банка». Еще 48 623 горожанина зарегистрированы в управлении жилья на получение социальных арендных квартир.



До 2026 года за счет бюджета здесь обещают построить 1 млн квадратных метров жилья, или 38 264 квартиры. Для сравнения: в прошлом году был введен 1 млн квадратных метров, из которых 140 тыс. «квадратов» – социальное жилье. На текущий год его объем намечено довести до 173 тыс. квадратных метров. И если их количество не будет идти в тандеме с качеством, то город в обозримом будущем может получить не только очаг социальной напряженности, но и огромную проблему, решение которой потребует колоссального вложения дополнительных средств.

