В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине

Как оказалось, мужчина сос­тоял на учете с сердечной недостаточностью. На улице ему стало плохо, необходимых лекарств при себе не оказалось. Если бы военнослужащие не обратили на него внимание, неизвестно, чем все могло бы закончиться.

Дильшат Абубакриев говорит, что солдаты Национальной гвардии всегда приходят на помощь гражданам в экстренных ситуациях, не оставляя без внимания любое происшествие, с которым сталкиваются во время несения службы по охране общественного порядка.