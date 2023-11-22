В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине

Общество
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Любовь Доброта

Военнослужащие первого батальона оперативного назначения воинской части 6506 Национальной гвардии РК несли службу по охране общественного порядка. Передвигаясь по опустевшему вечернему городу вдоль проспекта Республики, солдаты заметили мужчину, лежащего на земле. Он был в сознании, но не мог самостоятельно встать на ноги. Войсковой наряд во главе с рядовым Дильшатом Абубакриевым незамедлительно набрали «103», а сами, не дожидаясь медиков, приступили к оказанию первой медицинской помощи. Спустя десять минут подъехала машина скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу.

Как оказалось, мужчина сос­тоял на учете с сердечной недостаточностью. На улице ему стало плохо, необходимых лекарств при себе не оказалось. Если бы военнослужащие не обратили на него внимание, неизвестно, чем все могло бы закончиться.

Дильшат Абубакриев говорит, что солдаты Национальной гвардии всегда приходят на помощь гражданам в экстренных ситуациях, не оставляя без внимания любое происшествие, с которым сталкиваются во время несения службы по охране общественного порядка.

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