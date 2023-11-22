В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине
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Любовь Доброта
Военнослужащие первого батальона оперативного назначения воинской части 6506 Национальной гвардии РК несли службу по охране общественного порядка. Передвигаясь по опустевшему вечернему городу вдоль проспекта Республики, солдаты заметили мужчину, лежащего на земле. Он был в сознании, но не мог самостоятельно встать на ноги. Войсковой наряд во главе с рядовым Дильшатом Абубакриевым незамедлительно набрали «103», а сами, не дожидаясь медиков, приступили к оказанию первой медицинской помощи. Спустя десять минут подъехала машина скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу.