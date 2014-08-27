Общество В Шымкенте впервые прошел парад невест Любовь ДОБРОТА

Торжественность мероприятию придали праздничный макияж и прически, занявшие не один час и позволившие "новобрачным" заново пережить всю палитру эмоций свадебной сказки. Освежить воспоминания об одном из самых счастливых в жизни дней участницам парада невест помогло всеобщее внимание горожан. Никто из тех, кому посчастливилось оказаться на пути шествия, не остался безучастным к действу – прохожие улыбались, снимали на видео и фотографировали участниц парада, приветливо махали руками.



Маршрут парада невест пролег от магазина "Акация" до Центрального парка и занял почти два часа, вылившись в настоящее испытание для участниц! Экстрима прибавляла не только ходьба на высоких каблуках, но и жара, ведь невесты отправились в путь в самый разгар рабочего дня. Наградой за выдержку стал фуршет с бокалом шампанского прямо у фонтана Центрального парка – все, как на настоящей свадьбе!



Парад невест – социальная акция. Задумывая флешмоб, организаторы хотели подчеркнуть важность духовных ценностей, укрепить и повысить статус и общественную ценность таких понятий, как семья, брак, материнство. А еще напомнить представительницам прекрасной половины, что в их силах освежить чувства и выглядеть красивой, независимо от того, собираетесь вы в ЗАГС или на семейную прогулку в парк. И если в вашем гардеробе сохранилось свадебное платье, самое время его примерить. Для начала хотя бы перед зеркалом. А уже в следующем году рискнуть примкнуть к красивым и смелым и тоже принять участие в параде невест, независимо от стажа семейной жизни.