В Шымкенте задержали разыскиваемого по делу о жилищной афере на 4 млрд тенге

По данным полиции, от действий группы пострадали 292 вкладчика

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники столичной полиции задержали в Шымкенте 45-летнего мужчину, находившегося в международном розыске по делу о мошенничестве при строительстве жилья, передает Kazpravda.kz.

По данным следствия, подозреваемый вместе с группой лиц привлекал деньги граждан на строительство многоквартирного жилого комплекса в Астане. При этом у застройщиков не было необходимых разрешительных документов и положительного заключения государственной экспертизы.

«В рамках уголовного дела установлены 292 пострадавших вкладчика. Общая сумма причиненного ущерба превышает 4 млрд тенге», — сообщили в полиции.

Как выяснили оперативники, мужчина длительное время скрывался в Шымкенте и периодически менял съёмные квартиры.

В настоящее время подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.