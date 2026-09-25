В Шымкенте завели дело на известного тамаду

Закон и Порядок

Проводится досудебное расследование

Фото: Polisia.kz

В одном из гостиничных комплексов Шымкента полицейские задержали известного тамаду по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Им оказался 36-летний житель города Астана гражданин С. В ходе обыска в номере обнаружен и изъят полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения.

"Вместе с мужчиной находилась женщина, которая, по предварительным данным, оказывает интимные услуги. Задержанный пояснил, что изъятые вещества являются мефедроном и так называемым "маком" и были приобретены им для личного употребления", - говорится в сообщении.

Точный состав и количество изъятых веществ устанавливаются. Проводится досудебное расследование. 

#Шымкент #наркотики #тамада

Популярное

Все
Агропереработка: от количественного роста к качественным изменениям
Обеспечить своевременную перевозку зерна
Культурные связи укрепляют сотрудничество
Второму хлебу – первоочередное внимание
Переговоры по строительству Камбаратинской ГЭС-1
Город на Великом шелковом пути
Высокий художественный вкус и смелый поиск
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Преображается карагандинский зоопарк
Диалог искусства и времени
Лечитесь со вкусом
От премьеры к премьере
Голос с небес
Мирный атом: безопасность, опыт и перспективы
Притяжение Наурзума
Текели открывает новые маршруты
Ушла из жизни актриса Марина Влади
Все начинается с первого слова
Духовное богатство народа
Горы как капитал: финансовый и экологический
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Школьники знакомятся со страной
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев
Один человек погиб и трое в реанимации после массового ДТП на въезде в Павлодар
Шахматная олимпиада в Самарканде
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Первые результаты Азиады-2026
В Казахстане переназначены главы КС, ЦИК и ВАП
Идеи нового поколения
Развивать диалог и сотрудничество
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки

Читайте также

Полиция предупредила о фейковых сообщениях о выигрышах смар…
В аэропорту Астаны пресекли незаконный ввоз более 200 iPhon…
Более 10 шеринговых компаний наказали за нарушения правил и…
Сумка с шестью миллионами тенге: таксист в Павлодаре помог …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]