В Шымкенте завели дело на известного тамаду

Фото: Polisia.kz

В одном из гостиничных комплексов Шымкента полицейские задержали известного тамаду по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Им оказался 36-летний житель города Астана гражданин С. В ходе обыска в номере обнаружен и изъят полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения.

"Вместе с мужчиной находилась женщина, которая, по предварительным данным, оказывает интимные услуги. Задержанный пояснил, что изъятые вещества являются мефедроном и так называемым "маком" и были приобретены им для личного употребления", - говорится в сообщении.

Точный состав и количество изъятых веществ устанавливаются. Проводится досудебное расследование.