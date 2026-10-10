В Шымкентском зоопарке родились два ската

– Мы увидели малышей и, конечно, обрадовались! Они такие красивые! – вспоминает Сахабат Турсункулова, которая уже 16 лет работает в аквариуме. Именно она и ее коллега первыми заметили новорожденных.

Среди взрослых скатов, неторопливо скользящих у самого дна, появились два крошечных округлых силуэта. Один светлый, другой темный. Диаметр каждого – всего семь-восемь сантиметров. Маленькие подводные «блинчики» с глазами, которым только предстоит освоиться в большом водном мире.

Для Шымкентского зоопарка это настоящее событие: скаты моторо здесь дали потомство впервые.

У этих удивительных рыб есть особенность: они не мечут икру, а рождают уже сформировавшихся детенышей. Беременность длится около трех-четырех месяцев, и на свет может появиться от двух до восьми малышей. При этом заметить, что самка ждет потомство, чрезвычайно трудно. Скаты подолгу лежат на дне, а изменения в их теле практически незаметны. Поэтому сотрудники обнаружили пополнение­, только когда малыши уже появились на свет.

Родителей-скатов приобрели весной 2023 года в частном зоомагазине Шымкента. Тогда они были еще молодыми. Половой зрелости моторо достигают примерно в три-четыре года, и теперь пара впервые принесла потомство.

Но умиляться семейной идиллией не приходится. У скатов не развит родительский инстинкт: взрослые не заботятся о малышах, а крупные обитатели аквариума могут их травмировать. Поэтому детенышей сразу переселили в отдельное помещение – рыбоводню, куда посетителям вход запрещен.

У маленьких скатов свой тихий мир, а у сотрудников – особая ответственность.

– Малыши ежедневно проходят осмотр, мы следим за их состоянием и кормлением, – рассказывает заведующий аквариумной секцией Манас Молдагалиев. – Пока юные моторо питаются мотылем и трубочником. Позже, по мере взросления, их рацион расширят. Взрослых скатов кормим дважды в день: утром им дают замороженного мотыля и трубочника, после обеда – мелко нарезанную морскую рыбу и говяжье сердце.

Не менее важна и вода: специалисты следят за ее чистотой, параметрами и объемом пространства, необходимого для роста рыб. В общий аквариум малышей пока выпускать рано.

По наблюдениям, один малыш, вероятно, самец, второй – самка. Точно определить пол удастся позже. А пока их различают по окрасу.

Сегодня в аквариуме зоопарка живут представители 101 вида рыб – всего около 2 100 особей. Но скаты неизменно притягивают взгляды посетителей. Манас Молдагалиев называет их одними из самых грациозных и необычных обитателей.

И правда: когда смотришь, как скат плывет, кажется, будто под водой бесшумно раскрывается и складывается крыло. А если взглянуть на него снизу, обнаруживается почти человеческое лицо: глаза, нос и рот словно собрались вместе, чтобы подарить этому созданию удивительно выразительную улыбку.

Есть у скатов и другая особенность, которую замечают внимательные наблюдатели. Обычно они спокойно лежат на дне, но стоит принести корм – оживают, поднимаются и начинают ловко захватывать пищу.

Однажды эти крошечные скаты сами будут плавно скользить за стеклом, расправляя свои подводные «крылья» перед восхищенными взглядами посетителей.