В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви

Настоящий друг

Эта история – жизненная, поч­ти обыденная и оттого невероятно трогательная. Все началось в Катон-Карагайском районе, где предприниматель из Усть-Каменогорска Сергей Гусляков с друзьями проводили отпуск. Компания следовала на горный перевал по интересной исторической Австрийской дороге. На вершине остановились полюбоваться видами. Навстречу появились двое всадников – мужчины ехали в село Енбек с животноводческой фермы. Остановились, поздоровались. «Заберите щенка, – попросил один из чабанов. – Увязался за нами. Заберите, а то он помрет, жалко».

От жажды, голода и усталости щенок был полуживым. Жена Сергея Оксана охнула, схватила малыша на руки, зашмыгала носом. Через секунду в пластиковых мисках, выгруженных из сумки, были вода и порезанные кусочками сардельки. Сытый малыш моментально уснул в машине. И дальше до самого конца поездки новая хозяйка не спускала щенка с рук.

В областном центре Восточного Казахстана эксперты-кинологи установили: найденыш является чистокровным тазы – жетi қазына, одним из семи сокровищ казахов. Примерно неделю семья искала, в чьи добрые руки пристроить малыша. А на восьмой день, по словам Сергея, они поняли: ни за что не расстанутся с детенышем! «Это подарок судьбы», – заключил усть-каменогорец.

Малыш оказался девочкой, имя приклеилось само собой – Тася, Таська. Собака стала не просто питомцем. Пробежки за городом, рыбалка, путешествия, отдых, пикники – Таська всегда рядом, она – член семьи.

Полгода назад строительной компании Сергея предложили контракт в Тюмени. Семья перебралась в Сибирь. На днях казахстанец поделился новос­тью издалека: Тася сыграла роль мамы. Не родила щенков, а именно попробовала себя в такой роли, да еще как!

– Утром жена вышла с ней на прогулку, – рассказал усть-каменогорец. – Через какое-то время Тася нашла коробку и позвала хозяйку. Заглядывает Оксане в глаза, чуть не плачет. В коробке щенок, еще слепой.

Сибирь есть Сибирь, по утрам очень холодно. Оксана сгребла коробку с щенком – и домой. Согрела молоко, попросила у соседей детскую бутылочку с соской. Собака то подбегала к щенку, то смотрела на хозяйку – словно пробовала убедиться, что с детенышем все в порядке.

На следующее утро во время прогулки примерно в том же месте Тася нашла… очередную коробку. Ткнулась хозяйке в колени – мол, посмотри. Найденышами оказались трое слепых котят – двое белых, один черный. И снова теп­лая пеленка, молоко через пипетку, беспокойная «мамаша», с любопытством заглядывающая то в один «детсад», то в другой.

Сейчас у всех малышей появились добрые хозяева. Парень из тюменского пригорода, забравший щенка, сказал Сергею: «Вашей тазы при жизни нужно ставить памятник, в ней гуманности больше, чем в некоторых людях».

– Есть известное выражение, что собака – друг человека, – отметил усть-каменогорец. – Тазы – больше, чем друг. Я от аксакалов слышал, что в этой породе воплощено все лучшее. Каждой тазы казахи обязательно давали имя, то есть признавали, что у нее есть душа.

С 2012 года тазы по закону получили статус национальной породы. Несмотря на то, что казах­ская борзая пока не признана международной ­кинологической федерацией, она включена в официальный перечень союза кинологов Казахстана. По словам специалистов, у тазы много прекрасных качеств – сообразительность, выносливость, скорость, веселый миролюбивый нрав. Кажется, эта порода соткана сплошь из достоинств. И одним из главных среди них является любовь к детям. И вообще любовь.