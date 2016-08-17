​В сильном составе

В первом круге женского парного разряда свои матчи выиграли такие мощные команды, как Ваня Кинг (США) – Моника Никулеску (Румыния), Юлия Гергес (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия), Сара Эррани (Италия) – Карла Суарес Наварро (Испания) и другие.

Молодежь и ветераны

Спортивный мир в ожидании старта многодневной велогонки «Вуэльта», которая начнется 20 августа в испанской провинции Галисии. Первыми в бой пойдут коман­ды-участницы в гонке с раздельным стартом на время (27,8 км). Общая же протяженность маршрута – 3 315,4 км, гонщики из 22 команд будут состязаться на 21 этапе, пять из которых – горные и семь – среднегорные. Одним словом, на севере Испании велосипедистам придется не сладко.

Команда Astana Pro Team огласила список своих участников, в котором отсутствуют два главных действующих лица и капитана нашей дружины на всех крупных гонках последних лет: получивший серьезную травму на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и перенесший операцию итальянец Винченцо Нибали и его соотечественник Фабио Ару. Дорогами Пиренейского полуострова, по сообщению сайтов astanafans.com и velolive.com, поедут казахстанцы Дмитрий Груздев и Андрей Зейц, итальянцы Дарио Катальдо, Давиде Малакарне, Микеле Скарпони и Алессандро Ванотти, колумбиец Мигель Анхель Лопес, испанец Луис Леон Санчес и латыш Гатис Смукулис.

Интересно, что 22-летний Мигель Анхель Лопес в Испании отправится в свою первую в спортивной карьере гонку Гранд-тура, а 36-летний Микеле Скарпони – уже в 20-ю...

Победа в Тольятти

В третий игровой день международного турнира по хоккею с шайбой на Кубок Lada 2016, проходящего в Тольятти, астанинский «Барыс» встречался с дебютантом Континентальной хоккейной лиги – клубом из Пекина «Куньлунь Ред Стар». Это была уже третья контрольная игра между двумя клубами за последние несколько дней. «Барыс» одержал победу – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы в составе казахстанской дружины забросили Роман Старченко (12-я минута), Брэндон Боченски (28-я) и Никита Михайлис (31-я).

Борьбу за первенство в городе на Волге ведут 5 команд, и потому после трех игровых дней они сыграли разное количество матчей. Первое мес­то в турнирной таблице занимали хоккеисты местной «Лады», набравшие 6 очков после двух проведенных встреч. Далее шли «Куньлунь Ред Стар» – 5 очков (3 игры), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Барыс» – по 3 очка (2 матча), «Югра» (Ханты-Мансийск) – 1 очко (3 матча).

Вчера «Барыс» встречался с «Автомобилистом», сегодня сыграет с «Югрой».