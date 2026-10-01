В Сингапуре будут платить гражданам за чтение книг

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

В сентябре Национальный библиотечный совет Сингапура запустил ReadSG, пятилетнюю национальную кампанию, которая должна превратить чтение в ежедневную привычку. Ее амбассадором выступил президент страны Тарман Шанмугаратнам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

На стартовой странице официального сайта проекта пользователей встречает видео с президентом Сингапура. Главный тезис президента, озвученный в видео, звучит так:

«Чтение не просто наполняет голову знаниями, оно расширяет представление о том, что возможно в жизни».

Механизм работы проекта довольно прост. Граждане и постоянные резиденты страны старше 15 лет регистрируются на правительственной платформе CrowdTaskSG через национальную систему цифровой идентификации Singpass, проходят короткий тест и получают «профиль читателя» с названием, связанным с местной едой. Например, Kueh Lapis (слоеный десерт для внимательных читателей) или Tang Yuan (сладкие рисовые шарики для упрямых).

На основе профиля система выдает персонализированные рекомендации из каталога Национальной библиотеки. Дальше участник читает не менее 15 минут в день, отмечает это на платформе и получает 20 виртуальных монет за каждую сессию. Накопив тысячу монет, можно обменять их на один сингапурский доллар (примерно 345 тенге).

Поскольку в день засчитывается только одна сессия, чтобы заработать один доллар, нужно читать 50 дней подряд.  

Читать можно что угодно и в любом формате (бумажную книгу, электронную или аудиокнигу). Главное, чтобы это была именно книга, а не статья или пост в соцсетях.

Помимо денег, платформа использует привычные геймерам механики, среди них, например, очки опыта и уровни. Параллельно действует программа Read for Good, где можно пожертвовать свои минуты чтения в счет благотворительных организаций.

Зачем все это Сингапуру, стране, которая возглавляет мировой рейтинг PISA по читательской грамотности среди школьников? Исследование Национального библиотечного совета за 2024 год показало, что 89% взрослых сингапурцев читают новости, онлайн-статьи, книги, журналы чаще одного раза в неделю. Но если разобрать по категориям, картина меняется. Новости читают 76%, онлайн-статьи - 65%, а книги - всего 28%.

Запуск проекта вызвал оживленную дискуссию среди писателей и экспертов. По словам детской писательницы Вивиан Тео, автора серии My BFF Is an Alien, системы вознаграждения похожи на призы за хорошие оценки. Они мотивируют в краткосрочной перспективе, но смещают фокус на внешнюю награду, а не на внутреннее удовлетворение. Она также спросила своих дочерей-подростков, мотивировали бы их деньги читать каждый день, и те ответили, что дело не в мотивации, а в том, есть ли у них время. По мнению Тео, проблему нехватки времени нельзя решить системой вознаграждений, это «требует изменения рабочей культуры и образа жизни».

Инициатор проекта, Национальный библиотечный совет Сингапура, отмечает, что ReadSG - это поведенческий «подталкивающий» инструмент, а не источник дохода. Время чтения фиксируется по самоотчету, проверок не планируется.

#Казахстан #культура #Сингапур #чтение

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