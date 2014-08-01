В Синьцзяне убит восхвалявший коммунизм имам

Тело главы крупнейшей в стране мечети Ид Ках нашли в луже крови после окончания утренней молитвы в среду, 30 июля. Об этом сообщает Agence France-Presse

Полиция начала расследование, в ходе которого были убиты двое предполагаемых преступников, еще одного удалось арестовать.

Имама Тахира называли ярым сторонником китайской политики в регионе. AFP отмечает, в своих проповедях он восхвалял коммунистическую партию, обвиняя уйгурских сепаратистов в эскалации насилия.