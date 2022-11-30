В системе новых транзитных координат

Геополитические факторы текущего времени ускорили процессы смещения акцентов международной торговли с Запада на Восток, оказывая влияние на динамику товарооборота между странами ЕАЭС, Передней Азии, Ближнего Востока и Персидского залива. Сказывается эта ситуация и на Казахстане.
Критический характер времени
Нынешний год, вопреки ожиданиям, не стал периодом посткризисного восстановления мировой экономики, оживления деловой активности в регионах и в сфере международной торговли в целом. После длительной пандемической «летаргии» общая ситуация не только нестабильна, но и чревата, подобно ящику Пандоры, новыми вызовами.
Российско-украинский конфликт, разрыв сложившихся торгово-логистических цепочек, топливно-энергетический кризис, охвативший почти все страны Европы, зависимые от внешних поставок, высокая инфляция, распространяющаяся словно эпидемия по всем экономикам, включая и страны ЕАЭС, – все это реалии текущего времени.
Современный мир, сотрясаемый неуемной «игровой активностью» геополитических полюсов, а в государственных системах – нерадивыми чиновниками, нуждается не столько в переделах «сфер влияния», сколько в продуктах глубоких переделов, технологиях и новациях, наполняющих нашу жизнь новым содержанием. Однако правители и управители, получившие карт-бланш от своих избирателей, явно забывают о том, что риски критического «перегрева» существуют не только в экономике, но и в социальной сфере.