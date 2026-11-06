В СКО обсудили реализацию Послания Главы государства с представителями ключевых отраслей

За строкой Послания
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана обозначил приоритеты развития страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: gov.kz

В частности, Президент отметил опыт Северо-Казахстанской области в развитии молочного животноводства: сегодня на его основе в стране запущена 71 молочно-товарная ферма общей мощностью более 462 тысяч тонн молока в год. Для СКО особое значение также имеют реконструкция автодороги «Кокшетау - Петропавловск», развитие логистики, газификация и повышение доступности социальных услуг.

В СКО с рабочим визитом прибыла группа по разъяснению Послания. В ее состав вошли депутат Курултая Республики Казахстан, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Эльдар Кузенбаев и вице-министр сельского хозяйства РК Таласбек Канафин.

Рабочая группа встретилась с представителями образования, здравоохранения, культуры и трудовыми коллективами. В школе-комплексе национального возрождения №17 Послание обсудили около 130 педагогов, в многопрофильной областной больнице - порядка 100 медицинских работников.

«Идёт модернизация, строительство новых больниц, ФАПов и так далее. Отрадно, что в Северо-Казахстанской области в Петропавловске идет строительство многопрофильной больницы. Населению нужно оказать медицинскую помощь на месте, чтобы не ездить в другие города», - отметил депутат Курултая Республики Казахстан Кайрат Айтуганов.

На заводе имени С.М. Кирова состоялась встреча с трудовым коллективом. Около 100 работников обсудили вопросы газификации, дорожной инфраструктуры, логистики, повышения минимальной заработной платы и перспективы предприятия.

«Рассказали нам про послание Президента, по поводу повышения заработной платы минимальной, а также про газификацию, дороги, логистику. Это все актуальные вопросы для нас. На повестке у нас приватизация завода. Обещают сохранить коллектив, тут у нас готовые специалисты. Это частные инвестиции будут – больше возможностей», - поделился начальник производства Александр Криволапов.

В областной библиотеке рабочая группа встретилась с представителями культуры. Обсудили развитие отрасли, поддержку творческих инициатив и возможности реализации новых проектов.

«Глава государства объявил масштабную общенациональную стройку. По посланию также немаловажный момент - это поддержка малого и среднего бизнеса. Утвердили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса до 1 января 2027 года - субъект малого и среднего бизнеса. В целом, по стране с 1 января 27 года увеличивается минимальная заработная плата с 85 000 тенге до 110 000 тенге. Кроме того, пересматривается социальная политика по поручению Главы государства.» - прорезюмировал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Эльдар Кузенбаев.

Также представители рабочей группы посетили Qyzyljar Creative Center, где ознакомились с деятельностью площадки по поддержке креативной молодежи, развитию цифровых компетенций и реализации творческих проектов.

«В ходе встречи обсудили ключевые положения Послания Главы государства, обозначенные в нем задачи и перспективы их реализации. Особое внимание уделили вопросам развития культуры, поддержке творческой молодежи и созданию возможностей для реализации новых проектов», - отметила руководитель Qyzyljar Creative Center Жайнагуль Успанова.

В ходе рабочего визита представители группы обсудили с жителями и трудовыми коллективами актуальные вопросы реализации инициатив Главы государства.

 

#Токаев #СКО #послание

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