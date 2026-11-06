В СКО прибыла рабочая группа по разъяснению Послания Главы государства

В СКО с рабочим визитом прибыла рабочая группа по разъяснению Послания Главы государства народу Казахстана. В центре внимания - реализация обозначенных Президентом инициатив, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества жизни населения и решение актуальных вопросов региона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: gov.kz

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева имеет особое значение для региона. Среди приоритетных направлений - развитие транспортной инфраструктуры, модернизация здравоохранения, поддержка сельского хозяйства и повышение благосостояния граждан. В частности, для региона важны реализация проекта реконструкции автодороги «Кокшетау - Петропавловск», развитие логистических возможностей и улучшение доступности социальных услуг.

В состав рабочей группы вошли депутат Курултая Республики Казахстан, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Эльдар Кузенбаев и вице-министр сельского хозяйства РК Таласбек Канафин. Одной из площадок для обсуждения Послания стала школа-комплекс национального возрождения №17. Здесь состоялась встреча с представителями сферы образования, в которой приняли участие около 130 человек.

Участники обсудили ключевые направления Послания, вопросы развития образовательной инфраструктуры, повышения качества образования и создания условий для профессионального роста педагогов. Особое внимание уделили инициативам, направленным на развитие человеческого капитала и расширение возможностей для подрастающего поколения. Также рабочая группа встретилась с представителями сферы здравоохранения. Диалоговая площадка прошла в многопрофильной областной больнице, объединив около 100 медицинских работников.

«Идёт модернизация, строительство новых больниц, ФАПов и так далее. Отрадно, что в Северо-Казахстанская область в Петропавловске идет строительство многопрофильной больницы. Населению нужно оказать медицинскую помощь на месте, чтобы не ездить в другие города», - отметил Депутат Курултая Республики Казахстан, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов.

Еще одной площадкой для обсуждения Послания стал завод имени С.М. Кирова. С трудовым коллективом предприятия встретились около 100 работников. В центре обсуждения - вопросы, имеющие непосредственное значение для заводчан: развитие дорожной инфраструктуры и логистики, газификация, повышение минимальной заработной платы и перспективы предприятия.

«У нас на заводе 475 человек работает. Завод скоро отметит свое 100-летие. Сегодня к нам приехали депутаты Курултая и вице-министр труда и социальной защиты и вице-министр сельского хозяйства. Рассказали нам про послание Президента, по поводу повышения заработной платы минимальной, а также про газификацию, дороги, логистику. Это все актуальные вопросы для нас. На повестке у нас приватизация завода. Обещают сохранить коллектив, тут у нас готовые специалисты. Это частные инвестиции будут – больше возможностей», - поделился начальник производства Александр Криволапов.

Рабочая группа продолжит встречи с трудовыми коллективами Северо-Казахстанской области. В ходе диалога участникам разъясняют основные положения Послания Главы государства, а также обсуждают актуальные вопросы и предложения жителей региона.