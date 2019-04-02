В СКО сохраняется угроза подтопления – КЧС МВД РК

Фото из открытых источников
В Северо-Казахстанской области сохраняется угроза подтопления. Об этом в кулуарах заседания Правительства сообщил заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Марат Кульдиков, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"По СКО могу доложить, что жители села Каратау, 171 человек, переселены в село Кулытау, которое находится выше. На сегодняшний день уровень воды на 24 сантиметра спал. Но угроза подтопления остается. Тем не менее, когда уровень воды спадает, угроза также снизится. Возможно, даже подтопления не будет", – сказал Кульдиков.
Кроме того, он сообщил, что 2 апреля в 4:50 произошло резкое повышение уровня воды на реке Кылшакты в Акмолинской области.
"Река вышла из берегов, подтопила 6 домов и 15 дворовых участков в городе Кокшетау. В настоящее время проводятся инженерные работы, отсыпка берега реки и откачка воды из этих домов. В данное время уровень воды уже падает", – заключил Кульдиков.