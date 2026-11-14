В СКО запустили Telegram-бот для сообщений об экологических нарушениях

Жители региона смогут круглосуточно сообщать о незаконной вырубке деревьев, браконьерстве и загрязнении окружающей среды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Северо-Казахстанской области запустили Telegram-бот «Закон и природа», через который жители региона смогут напрямую сообщать прокурорам об экологических правонарушениях. Сервис работает круглосуточно, передает Kazpravda.kz.

Новый инструмент разработала специализированная природоохранная прокуратура региона. С его помощью граждане могут сообщать о незаконной вырубке деревьев, порче земель, незаконном пользовании недрами, браконьерстве, а также загрязнении воздуха и водоемов.

Главная особенность сервиса заключается в том, что обращения поступают непосредственно природоохранному прокурору, минуя автоматическую передачу в другие государственные органы.

«Каждое поступившее сообщение первоначально рассматривается природоохранным прокурором и не направляется автоматически в другие государственные органы. Такой механизм позволит снизить риск утечки информации, обеспечить объективную оценку поступивших сведений и определить необходимые меры прокурорского реагирования. При наличии оснований к работе будут привлекаться уполномоченные государственные органы, а прокуратура обеспечит надлежащий контроль за результатами принятых мер в пределах своих полномочий», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Чтобы сообщить о нарушении, достаточно открыть Telegram-бот, описать ситуацию и при необходимости прикрепить фотографии или видеозаписи.

В прокуратуре рассчитывают, что новый сервис поможет быстрее выявлять экологические нарушения и повысит участие жителей в защите окружающей среды.

Инициатива реализуется в рамках принципа «Закон и Порядок» и общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».