В "слышащем государстве" голос рабочего должен быть услышан – глава Федерации профсоюзов РК

Состоялся Форум первичных профсоюзных организаций, посвященный празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан и Дня профсоюзов Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Медиацентр Федерации профсоюзов РК.
В работе форума приняли участие профлидеры первичных профсоюзных организаций, региональных Профцентров и Отраслевых профсоюзов страны, а также социальные партнеры и депутаты Парламента РК.
Нынешний форум, проводимый рамках Года первичной профсоюзной организации, имеет особую значимость для профсоюзного движения страны.
Работу форума поздравительной речью открыл Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.
«Федерация профсоюзов, продвигая принципы социальной справедливости, представляя интересы работников и защищая их законные права, внесла свой вклад в развитие нашей страны, являясь самой массовой общественной организацией, объединяющей в своих рядах около 2 миллионов работников из более 16-ти тысяч первичных профсоюзных организаций. Федерация профсоюзов активно участвовала, и будет участвовать в формировании нового Казахстана», - отметил Председатель Федерации профсоюзов РК.
Наряду с этим особый акцент сделан на подведении итогов «Года первичной организации профсоюза».
Сатыбалды Даулеталин остановился на мерах поддержки первичек и построения системы «обратной связи» с трудовыми коллективами Федерацией профсоюзов.
«В 2021 году была запущена республиканская акция «Как живешь, первичка?», которая дала возможность нашим рядовым членам профсоюзов напрямую обсуждать и ставить вопросы перед руководством Федерации профсоюзов, депутатами Мажилиса Парламента РК, представителями государственных органов и работодателей. Всего в рамках данной акции было организовано в онлайн формате посещение 362 первичных профсоюзных организаций, членами профсоюзов были озвучены более 400 вопросов, требующих решения», - сообщил Глава ФПРК.
Отмечая особую значимость создания популярного образа рядового труженика, Председатель ФПРК перечислил такие информационные акции, как «Защита прав начинается с первички», «30 лет моей первичке» «Лица труда».
«Сегодня на Форуме нам необходимо подвести итоги Года первичной профсоюзной организации и сформулировать роль и место первичек в социально-трудовом процессе», - сказал Сатыбалды Даулеталин.
Глава ФПРК определил девять приоритетных задач по укреплению деятельности первичного профсоюзного звена.
Прежде всего он призвал профлидеров проводить широкую разъяснительную работу в трудовых коллективах.
«Главная миссия профсоюзов - изменить сознание людей для того, чтобы они поняли, что свои права нужно защищать. Это путь, который прошли все демократические государства. Но это длинный путь», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.
Вторым приоритетом обозначен рост профессионального самосознания профсоюзов и продвижение правового воспитания в профсоюзных рядах.
«До тех пор, пока в профсоюзных организациях как социальных общностях будет оставаться хоть капля рабской психологии по отношению к работодателю, не следует ожидать роста доверия к профсоюзным органам со стороны работников и членов Профсоюза», - сказал Председатель Федерации профсоюзов РК.
Он также подчеркнул необходимость развития профсоюзной практики самореализации и содействие развития навыков самозащиты членов Профсоюза.
«Не надо ждать, когда кто-то придет и решит проблемы. Надо брать на себя инициативу, будь то в разрешении трудового конфликта, в решении какой-то проблемы. Более того, если работник отказывается от защиты своих прав, надо считать, что он подрывает борьбу за права всех трудящихся. Борьба с таким явлением – это борьба за существование профдвижения. Это борьба против социального иждивенчества», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.
Немаловажным пунктом профсоюзной повестки дня обозначено продолжение системного обучения профактива.
«В 2020 году Федерацией профсоюзов и ее членскими организациями проведено более 100 онлайн обучений среди более 15 тыс. членов профсоюза. А с начала текущего года 9 150 профсоюзных лидеров прошли 243 обучающих семинара. Мы должны помочь людям сориентироваться в новых рыночных условиях и предоставлять своим членам возможность обучения, с тем, чтобы они были готовы защищать свои интересы», - сказал Председатель ФПРК.
Отдельно затронут вопрос предотвращения и разрешения трудовых конфликтов.
«В текущем году в стране было зафиксировано 68 трудовых конфликтов, из которых лишь в 32-х предприятиях есть профсоюзные организации. Тем не менее, Федерация профсоюзов и ее членские организации приняли участие в переговорных процессах всех указанных трудовых конфликтов, и из них в 67 случаях были разрешены положительно. Лучший результат – это невидимая большинству сложная переговорная работа лидеров профсоюзов с работодателями, дающие не временные, а постоянно действующие льготы и улучшение условий труда. И здесь происходят весьма жесткие столкновения в переговорных площадках. Просто они чаще всего разрешаются своевременно и удовлетворительно для сторон. Нет сенсационности, кажется такое скучное развитие событий, но такова цена относительной стабильности. Умение профсоюзов постепенно решать социальные проблемы и гасить ненужные обострения исключительно важно для страны», - отметил Сатыбалды Даулеталин.
При этом он акцентировал внимание на важность применения медиативных процедур в переговорном процессе.
«За период функционирования в центрах примирения «Татуласу орталығы» с марта 2018 года проведено более 18 тысяч консультаций, рассмотрены более 6 тысяч обращений работников по трудовым и социальным вопросам, из которых них 4635 трудовых споров разрешены положительно», - сообщил Сатыбалды Даулеталин.
Отдельные поручения даны в сфере обеспечения безопасности труда.
Председатель Федерации профсоюзов призвал активизировать работу по созданию Производственных советов, организовать работу технических инспекторов, в также объединять усилия с государством по защите интересов работников.
«На сегодня ежедневный общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда осуществляют более 17 тысяч технических инспекторов. На предприятиях и в организациях функционируют более 11 тысяч Производственных советов, из них 86% созданы по вашей инициативе. Только в 2020 году ими были проведены 64 039 проверок, и выявлены 118 912 нарушений трудового законодательства, из которых 112 180 устранены работодателями. Это лишь малая часть той работы, которую проводят первички, и еще немало вопросов работников, требующих решения», - сообщил Сатыбалды Даулеталин.
Важным направлением профсоюзной работы Глава ФПРК определил развитие социального партнерства.
«В настоящее время, членскими организациями ФПРК заключены и действуют 25 отраслевых и 17 региональных соглашений. В марте т.г. между Правительством, республиканскими объединениями работодателей и республиканскими объединениями профсоюзов подписано Генеральное соглашение на 2021-2023 годы. В рамках Генерального соглашения нашли поддержку инициативы профсоюзов о ратификации 20 Конвенций МОТ и разработке социальными партнерами Дорожной карты по реализации Концепции достойного труда», - подчеркнул Председатель Федерации профсоюзов.
Он подчеркнул, что профсоюзы, продвигая вопросы повышения заработной платы, с воодушевлением восприняли инициативы Президента страны, озвученные в Послании народу Казахстана.
«Повышение с 1 января 2022 года размера минимальной заработной платы с 42 500 до 60 000 тенге коснется более миллиона человек, работающих во всех отраслях. Решения Главы государства, касающиеся стимулирования работодателей, повышающих заработные платы работников, и о поэтапном ежегодном повышении заработной платы с 2022 года работников бюджетной сферы, дадут положительный импульс повышению социальной ответственности работодателя перед своими работниками, и благосостояния более 600 тысяч низкооплачиваемых гражданских служащих. Конечно, это только первые шаги. Нам вместе с вами еще многое предстоит сделать для улучшения жизни людей», - подчеркнул Глава ФПРК.
Отмечена также важность развития и повышения качества коллективно-договорного регулирования трудовых отношений.
«На сегодня профсоюзные организации Федерации заключили более 16 тысяч коллективных договоров, которые распространяются на 1,5 миллиона работников. Охват коллективно-договорным регулированием на предприятиях, имеющих профсоюзы, составляет более 95 процентов. Это результат вашего труда, настойчивости и профессионализма, проявленного вами в ходе переговоров с работодателем», - считает Председатель ФПРК.
При этом он озвучил конкретную позицию профсоюзов по распространению положений коллективного договора.
«Мы поддерживаем позицию первичных профсоюзных организаций, и считаем, что коллективный договор должен распространяться только на членов профсоюзов. Использование не членами профсоюза результатов профсоюзной деятельности - все это нужно воспринимать и пропагандировать как метод эксплуатации этой частью работников активности неравнодушной части трудящихся», - отметил Сатыбалды Даулеталин.
Кроме того, он поручил уделить особое внимание работе с молодежью, в том числе повышению значимости профсоюзов для молодого поколения, обеспечению условий для их самореализации.
«На сегодня численность молодежи в составе Федерации профсоюзов в возрасте до 35 лет составляет 448 516 человек или 27% от общего числа членов профсоюза. В феврале т.г. стартовал наш проект «Отыз Еңбек Елшісі» для поддержки талантливой профсоюзной молодежи. В рамках проекта отобраны 30 послов труда, которые должны стать центром притяжения для остальных сверстников, примером активного участия в жизни страны. Трудовая молодежь – будущее страны, и это будущее надо строить уже сегодня», - сказал Председатель ФПРК.
В завершение Сатыбалды Даулеталин подчеркнул необходимость проведения активных кампаний в защиту права на самоорганизацию и объединение в профсоюзы.
«Чтобы небольшой профсоюз стал полноценным социальным субъектом в системе трудовых отношений необходимы три условия: во-первых, он должен объединять профессионалов, высококлассных специалистов, без которых предприятию трудно обойтись. Во-вторых, эти люди должны осознавать ценность своего профессионализма и силу солидарности. В-третьих, у них должен быть лидер, готовый тратить на общие дела время, быть постоянно «на прицеле» начальства, досконально соблюдать трудовую дисциплину, знать законы, правила и внутренний регламент», - отметил Глава ФПРК.
С видеопоздравлением к участникам форума обратился Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.
Он отметил важную роль Федерации профсоюзов в разитии социального партнерства.
«За годы своей деятельности Федерация профсоюзов внесла значимый вклад в социально-экономическое развитие страны и показала себя как надежный социальный партнер. Ярким примером тому является работа над новым Генеральным соглашением на 2021-2023 годы. Впервые за всю историю Федерация профсоюзов собрала на своей площадке все республиканские объединения профсоюзов, которые совместно работали над положениями главного документа социального партнерства, который был подписан в марте текущего года», - подчеркнул министр.
Свои поздравления в адрес профсоюзного сообщества выразил и Президент Национальной Конфедерации работодателей РК Кадыр Байкенов.
Председатель профсоюзной организации филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Сороковинская машинизированная дистанция пути» Оразалы Ерубаев в своем выступлении выразил поддержку инициативам Федерации профсоюзов.
«Наш профактив поддерживает позицию ФПРК по последовательному повышению минимальной заработной платы до уровня, соответствующего международным стандартам оплаты труда. Как отметил Председатель ФПРК «Если человек работает, он не должен быть бедным». От имени нашей первичной профсоюзной организации предлагаю, продолжить и в последующие годы инициативы ФПРК по налаживанию прямой связи с первичками в рамках Акции «Как живешь, первичка?» и образовательные онлайн-марафон по совершенствованию знаний трудового и профсоюзного законодательства у рядовых членов профсоюза. Для работников нашей отрасли это имеет большое значение», - отметил Оразалы Ерубаев.
По его словам, итоги Республиканского конкурса показали, что работа первичных профсоюзов вышла на новый уровень и позволила оперативно решить многие актуальные вопросы.
В свою очередь председатель первичной профсоюзной организации Управления Актобемунайсервис филиал АО «СНПС-Актобемунайгаз Алмат Туксубаев отметил, что главной задачей профсоюзов является защита трудовых прав работников, обеспечение для них максимальных социальных гарантий работников.
«Ярким результатом успешной совместной работы является – Коллективный договор. Действующий коллективный договор АО "СНПС-Актобемунайгаз" неоднократно признавался лучшим в регионе. Доказательством тому являются многочисленные дипломы Профсоюзного центра Актюбинской области и Федерации профсоюзов Республики Казахстан. В соответствии с п. 1. 6 Коллективного договора условия договора распространяются только на членов профсоюза. Этот пункт является большим достижением профсоюза и сильной мотивацией к членству в профсоюзе», - сказал Алмат Туксубаев.
Председатель Профсоюзного Центра Алматинской области» Асет Кыдырманов в своем выступлении затронул вопрос неполноценного представительства третьей стороны соцпартнерства в регионе.
«Несмотря на проделанную большую работу, до сих пор остаются нерешенными вопросы, связанные с трехсторонним соглашением. Считаю необходимым создание представительств Национальной конфедерации работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан. Потому что эффективное и привлекательное функционирование Трехстороннего соглашения на местах зависит от каждой стороны», - подчеркнул Асет Кыдырманов.
О мерах поддержки работников на форуме рассказал председатель профсоюзного комитета «SENIM» в «Многопрофильной больницы имени Макажанова» Андрей Пан.
«Одной из важных мер профсоюзного комитета является участие в решении жилищного вопроса сотрудников. В 2021 году был подписан меморандум между администрацией клиники, ППО «SENIM» и фирмой-застройщиком, в рамках которого сотрудники получили возможность приобретения жилья по льготной цене не более 200 000 тенге за 1 кв.м.. Это позволило обеспечить жильем на первоначальном этапе 15 семей медицинских работников собственным жильем», - сообщил Андрей Пан.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация 2021 года». Победителями республиканского конкурса объявлены первичные профсоюзные организации: «Сороковинской машинизированной дистанции пути», управления «Актобемунайсервис», Многопрофильной больницы им. профессора Х.Ж. Макажанова Карагандинской области, СШ № 198 им. Жанабила Нурманова Кызылординской области, Меркенского сырзавода, ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «НИПИ Астанагенплан», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова», локальный профсоюз работников почтовой связи г. Петропавловск, Жезказганцветмет, ТОО «KAP Technology», Атырауского нефтеперерабатывающего завода, Зыряновского лесного хозяйства, Столичного цирка, ТОО «Aluminium of Kazakhstan», Федоровского центра оказания специальных социальных услуг Костанайской области, Карагандинского филиала ТОО «Камкор Локомотив», Алматинской почтовой связи - ИЛЦ Юг, Городской поликлиники г.Кокшетау, РГУ44859 г.Арыс, ТОО «Құрылысмет».
В рамках форума были также подведены итоги первого республиканского медиаконкурса «Еңбек адамын ұлықтау».
В номинации «Лучшая профсоюзная пресс-служба» победу одержала пресс-служба Профцентра Павлодарской области.
Лучшим профсоюзным информационным ресурсом признана газета «Коргау защита» профсоюза угольщиков «Коргау».
В номинации «Лучший информационный партнер» победителем стала Атырауская областная газета «Ұстаздық еңбек».
Лучшим журналистом признана корреспондент Северо-Казахстанского областного филиала АО РТРК «Қазақстан» Наталья Аитова.
Победу в номинации «Лучший фотообъектив» одержала журналист газеты «Qazaqstan Kasipodagy» Акнур Серикбаева.
В номинации «Лучший информационный партнер среди республиканских СМИ» победителем стало МИА «ҚазАқпарат».
Вклад профсоюзных активистов в развитие профсоюзного движения отмечен новыми профсоюзными наградами - медалями и Почетными Грамотами Федерации профсоюзов Республики Казахстан.
Обладателями медали ФПРК «Қазақстан кәсіподақтар қозғалысына сіңірген еңбегі үшін» стали:
Председатель отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания «Қызмет» Мирболат Жақыпов, заместитель председателя первичной профсоюзной организации Актюбинского завода хромовых соединений Алексей Косяк, председатель филиала Локального профсоюза работников образования и науки Жамбылской области «Жуалынский районный комитет» Гүлнұр Қадырбек, председатель локального профсоюза работников ТОО «Бұрғылау» Мангистауской области Садуакас Бекгалыев.
Медалью ФПРК «Кәсіподақтағы белсенді жұмысы үшін» награждены:
Председатель Локального профсоюза “Нефтепереработчик” Павлодарской области Татьяна Васькина, председатель Профсоюзного центра Алматинской области Асет Кыдырманов.
Медали ФПРК «Кәсіподақ Ардагері» удостоены:
Председатель профсоюза филиала «Атбасарский электровозоремонтный завод» ТОО «Қамқор Локомотив» Райхан Жакенов, председатель Туркестанского областного филиала Отраслевого профсоюза работников культуры, спорта, туризма и информации» Бастарбек Примбетов.
Медаль ФПРК «Еңбек озаты» вручена:
Председателю первичной профсоюзной организации ННЦ хирургии им. А.Н. Сызганова г. Алматы Бибигуль Бекмагамбетовой, председателю первичной профсоюзной организации ТОО «Шульбинская ГЭС» ВКО Анастасии Ходаковой, слесарю-ремонтнику Керегетаского Известнякового Рудника АО ПАЗ «Алюминий Казахстана» Шаки Абенову .
Почетную грамоту Федерации профсоюзов получили:
Председатель Локального профсоюза АО «МРЭК» Мангистауской области Бауыржан Алибеков, оператор геотехнологического полигона ТОО «ОРТАЛЫК» Талгат Татибеков заведующий дерматовенерологического центра многопрофильной больницы Акмолинской области Наталья Соколова, председатель локального профсоюза ТОО «Астана-Зеленстрой» Рустем Токходжаев, заместитель председателя Акмолинского филиала Отраслевого профсоюза «YNTYMAQ» Болат Жупинов и помощник машиниста тягового агрегата Богатырского погрузочно – транспортного управления ТОО «Богатырь Комир» Олег Таранов.
В завершение торжественного мероприятия участники форума приняли Резолюцию о дальнейшем совершенствовании деятельности первичных профсоюзных организаций в деле защиты прав и интересов работников предприятий и организаций страны.
«Участники Форума отмечают, что основными задачами профсоюзов сегодня являются:
1. Сохранение и укрепление профсоюзных рядов в организациях
2. Дальнейшее развитие социального партнерства на всех уровнях
3. Участие профсоюзов в законотворческой и нормотворческой работе
4. Укрепление единства и солидарности профсоюзов
5. Активное участие профсоюзов на всех этапах защиты социально-трудовых прав работников
6. Международная солидарность», - указано в тексте Резолюции.