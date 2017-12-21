В СМИ опубликовали эскизы свадебного платья Меган Маркл

Кенсингтонский дворец отправил запрос израильскому дизайнеру Инбале Дрор на создание эскиза подвенечного платья для Меган Маркл, сообщает
Life.ru
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TMZ уже опубликовало первые три эскиза нарядов, которые израильские модельеры предложили будущей принцессе. Дизайнеры разработали варианты платьев с длинными рукавами и высоким воротником.
Представители Меган и Гарри пока не ответили на предложение Дрор. Возможно, что предложения были направлены не только Инбале Дрор, но и в другие дома мод.
Напомним, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.
Церемония пройдет в капелле Святого Георгия в Виндзоре. Принц с невестой проводили там много времени последние полтора года, отмечается в информации.
The HuffPost отмечает, что принц Уильям и Кейт в 2011 году также сыграли свадьбу через 5 месяцев после официального объявления о том, что готовы вступить в брак.
Гарри пригласил на роль шафера
своего старшего брата принца Уильяма, хотя традиционно на королевских свадьбах не существует этой роли. Обычно члены королевской семьи выбирают несколько человек в качестве "группы поддержки", пишет E!News. Например, принц Чарльз приглашал принца Эндрю и принца Эдварда, когда женился на принцессе Диане в 1981 году. Традицию нарушил принц Уильям – на свадьбу с Кейт Миддлтон он позвал в шаферы брата, принца Гарри. Теперь и Гарри решил последовать примеру Уильяма.
Отметим, что супруга Уильяма Кейт Миддлтон не примет участия в торжественной церемонии – сообщается, что в апреле герцогиня Кембриджская станет мамой в третий раз, поэтому Кейт лишь будет наблюдать за происходящим из зала.
О романе Маркл с принцем
, занимающим пятое место в очередности наследования британского престола, сообщалось в конце октября 2016 года. Влюбленные объявили о помолвке в конце ноября
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