В мире
В СМИ опубликовали эскизы свадебного платья Меган Маркл
Кенсингтонский дворец отправил запрос израильскому дизайнеру Инбале Дрор на создание эскиза подвенечного платья для Меган Маркл, сообщает  Life.ru.

TMZ уже опубликовало первые три эскиза нарядов, которые израильские модельеры предложили будущей принцессе. Дизайнеры разработали варианты платьев с длинными рукавами и высоким воротником.



Представители Меган и Гарри пока не ответили на предложение Дрор. Возможно, что предложения были направлены не только Инбале Дрор, но и в другие дома мод.

Напомним, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.

Церемония пройдет в капелле Святого Георгия в Виндзоре. Принц с невестой проводили там много времени последние полтора года, отмечается в информации.

The HuffPost отмечает, что принц Уильям и Кейт в 2011 году также сыграли свадьбу через 5 месяцев после официального объявления о том, что готовы вступить в брак.

Гарри пригласил на роль шафера своего старшего брата принца Уильяма, хотя традиционно на королевских свадьбах не существует этой роли. Обычно члены королевской семьи выбирают несколько человек в качестве "группы поддержки", пишет E!News. Например, принц Чарльз приглашал принца Эндрю и принца Эдварда, когда женился на принцессе Диане в 1981 году. Традицию нарушил принц Уильям – на свадьбу с Кейт Миддлтон он позвал в шаферы брата, принца Гарри. Теперь и Гарри решил последовать примеру Уильяма.

Отметим, что супруга Уильяма Кейт Миддлтон не примет участия в торжественной церемонии – сообщается, что в апреле герцогиня Кембриджская станет мамой в третий раз, поэтому Кейт лишь будет наблюдать за происходящим из зала.

О романе Маркл с принцем, занимающим пятое место в очередности наследования британского престола, сообщалось в конце октября 2016 года. Влюбленные объявили о помолвке в конце ноября.

Популярное

Все
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
Теплая нить судьбы
Старик и песня
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Домашний питомец дважды спас приютивших его хозяев
Цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем
В Казахстане наметился подъем интереса к государственному языку, считает известный популяризатор казахского языка Канат Тасибеков
Онлайн-квест – итог шестилетней работы алматинского проекта Archcode Almaty
Мечта на пользу дела
Сколько раз пришлось на прием в акимат ходить, сколько заявлений написать, чтобы чиновники вспомнили о нас...
Вечные книги Учителя нации
Мчи, тулпар, быстрее ветра
И льются в унисон голоса
СПАСите яблоки!
Суперкамбэк легенд футбола
Нужен дом четверолапым
Однажды…
Возрождение
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Новая жизнь Второго Павлодара
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Подкралась старость незаметно
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Утекает бензин мимо розницы
Непокоренный Бурхан-Булак
Нет повести печальнее на свете…
Нам важно сохранить солдата
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 августа
Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Бывший муж напал с ножом на алматинку в автобусе – ведётся следствие
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
Опасные игры
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане

Читайте также

Спорт , В мире
Мадридский "Реал" в пятый раз стал обладателем Суперкубка У…
Международное сотрудничество , Общество , В мире
Объявлены победители конкурса "Новый Казахстан глазами зару…
В мире
Новый состав правительства утвердили в Японии
Технологии , В мире
Десятки миллиардов долларов инвестируют США в производство …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]