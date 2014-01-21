Этот праздник проходит под эгидой Меж­дународной федерации лыжного спорта (FIS) с 2012 года. В веселых зимних стартах в столице приняло участие более 500 человек. Программа включала детские соревнования по катанию на лыжах и санках, конкурсы на метание снежков. Организаторы возрастных ограничений не вводили, поэтому испытать себя, например, в лыжных гонках могли и самые маленькие спортсмены, и опытные мастера.

Почетными гостями праздника снега стали олимпийский чемпион легендарный Владимир Смирнов и призер Олимпийских игр Иван Гаранин.

– Какая же зима без лыж! Замечательно, что у жителей Астаны есть возможность с пользой для здоровья провести свой досуг, – сказал В. Смирнов, обращаясь к будущим чемпионам.

Айнур КЕМБАЕВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА