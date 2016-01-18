Технологии

В СНГ гранд-финал по Dota 2 собрал более 8 тысяч зрителей

Меру Нургазинова
В "Минск-Арене" состоялись два решающих матча – гранд-финалы по Dota 2 и Counter-Strike: GO. Это одни из самых популярных дисциплин в современном киберспорте. Турнир подобного уровня прошел на территории СНГ впервые, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на tut.by

Финал SL i-League StarSeries собрал более 8 тысяч зрителей из США, Швеции, Украины и других стран. Отметим, у входа в арену спекулянты продавали билеты по космической стоимости – до 1 млн рублей, хотя изначальная цена – 110 тысяч.

Призовой фонд соревнования составил $300 тысяч для победителей Dota 2 и $200 тысяч игрокам в Counter-Strike: Global Offensive.

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Для сравнения: победители чемпионата мира 2015 по Dota в Сиэтле (Evil Geniuses, они же участники гранд-финала в Минске) получили более $6 млн. Тем не менее прошедший в Минске турнир стал важным для победителя, поскольку именно он получит путевку на мировое первенство этого года.

Первым прошел гранд-финал по Dota 2. В нем приняли участие действующие чемпионы мира из США – команда Evil Geniuses (самому молодому участнику – 14 лет), и шведы Alliance – чемпионы-2013, которые на время ушли с "большой сцены", но триумфально возвратились обратно.

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В итоге Alliance и стали победителями, неожиданно быстро обыграв американцев за две относительно короткие партии (игра шла до двух побед – Best-of-3).

Уже через пару часов стартовал второй гранд-финал по CS: GO. 

В финале Counter-Strike: Global Offensive шведской команде Fnatic (прошедшей в полуфинале бразильцев) противостояла украинская Na’Vi. 

Итоговый счет – 2:0 в пользу шведов (игра также шла до двух побед), причем в первом раунде Fnatic просто разгромили украинцев со счетом 16:3.

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