В СНГ планируется наращивать сотрудничество в сфере образования
В СНГ планируется наращивать сотрудничество в сфере образования. Речь об этом шла на заседании экспертной группы, которое завершилось в Минске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
Участники заседания обратили внимание на доработку и согласование проектов положения о базовой организации государств — участников СНГ по подготовке кадров в области госуправления, положения о Съезде учителей и работников образования, положения о международном фестивале педагогического мастерства и решений Совета глав правительств по этим вопросам. По итогам заседания участники предложили Исполкому СНГ внести согласованные документы в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств.
В частности, речь шла о том, что развитие межгосударственного сотрудничества в сфере образования, повышение уровня профессиональной мобильности педагогов, активный поиск новых форм и механизмов взаимодействия, обеспечение формирования договорно-правовой и институциональной базы сотрудничества государств Содружества в области образования — цели будущего Съезда учителей и работников образования. В его рамках запланировано проведение международного фестиваля педагогического мастерства, который будет направлен на выявление талантливых и успешных педагогических работников, распространение их опыта на международном уровне, определение ценностей и приоритетов образования в глобализирующемся обществе.
В заседании экспертной группы приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, а также Исполкома СНГ. Участники обсудили и согласовали замечания и предложения Армении, Беларуси, Казахстана и России к проектам документов.