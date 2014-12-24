Свежий выпуск В сочетании с талантом Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Он уважает трудолюбивых людей и сделал для себя традицией Новый год встречать ударным трудом, то есть очередным художественным произведением. Нынче это «Созвездие Шелкового пути», работе над которым мастер посвятит предстоящую новогоднюю ночь.

«Казахстанская правда» уже писала об этом удивительном художнике, чьи трогательно-добрые герои – жители узких улочек древних восточных городов Великого шелкового пути. Мастер работает в стиле, рожденном на стыке многих направлений и под влиянием кашгарских фресок. И вновь по заведенной им традиции Хашимджан Асимович намерен 2015 год встретить в своей небольшой мастерской. Здесь даже в самую зимнюю стужу всегда тепло и уютно от множества золотистых тыкв.

Свои первые серии расписных тыквянок он представил в начале 90-х годов прошлого века. И тогда искусствоведы заговорили о новом жанре в искусстве Казахстана. Причем, как подчеркивали специалисты, его творчество нельзя рассматривать лишь как прикладное искусство, поскольку Курбанов довел его до потрясающего совершенства, благодаря синтезу многих традиций и направлений. Его сценки из нехитрой деревенской жизни при кажущейся простоте заставляют зрителей удивляться сложному миру эмоций и взаимоотношений людей в радости и печали.

«Созвездие Шелкового пути», по словам художника, будет представлять собой стелу высотой до 1,5 метра. Составят ее тыквы разных размеров, нанизанные на единое основание и расписанные историческими сюжетами – начиная с наскальных рисунков первобытного человека, эпохи гуннов, атрибутики тюркских народов, рунических надписей и заканчивая элементами архитектуры средневековых восточных городов и быта их жителей. Основанием этого мира древних, как задумывает автор, станет черепаха, которая, согласно языческим верованиям, держала на себе Землю.

Понятно, что за одну новогоднюю, даже самую сказочную, ночь завершить «Созвездие» не удастся. Потребуется работать еще много месяцев. И возможно, благодаря этой стеле живописец вновь войдет в казахстанскую Книгу рекордов. Имя уйгурского художника Хашимджана Курбанова как автора необычной коллекции тысячи и одной куклы из тыквы уже упоминается в ней. А многие из его работ «разъехались» по музеям и частным коллекциям Казахстана, России, Англии, США, Италии, Японии.



