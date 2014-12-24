Свежий выпуск
В сочетании с талантом
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Он уважает трудолюбивых людей и сделал для себя традицией Новый год встречать ударным трудом, то есть очередным художественным произведением. Нынче это «Созвездие Шелкового пути», работе над которым мастер посвятит предстоящую новогоднюю ночь.
«Казахстанская правда» уже писала об этом удивительном художнике, чьи трогательно-добрые герои – жители узких улочек древних восточных городов Великого шелкового пути. Мастер работает в стиле, рожденном на стыке многих направлений и под влиянием кашгарских фресок. И вновь по заведенной им традиции Хашимджан Асимович намерен 2015 год встретить в своей небольшой мастерской. Здесь даже в самую зимнюю стужу всегда тепло и уютно от множества золотистых тыкв.
Свои первые серии расписных тыквянок он представил в начале 90-х годов прошлого века. И тогда искусствоведы заговорили о новом жанре в искусстве Казахстана. Причем, как подчеркивали специалисты, его творчество нельзя рассматривать лишь как прикладное искусство, поскольку Курбанов довел его до потрясающего совершенства, благодаря синтезу многих традиций и направлений. Его сценки из нехитрой деревенской жизни при кажущейся простоте заставляют зрителей удивляться сложному миру эмоций и взаимоотношений людей в радости и печали.
«Созвездие Шелкового пути», по словам художника, будет представлять собой стелу высотой до 1,5 метра. Составят ее тыквы разных размеров, нанизанные на единое основание и расписанные историческими сюжетами – начиная с наскальных рисунков первобытного человека, эпохи гуннов, атрибутики тюркских народов, рунических надписей и заканчивая элементами архитектуры средневековых восточных городов и быта их жителей. Основанием этого мира древних, как задумывает автор, станет черепаха, которая, согласно языческим верованиям, держала на себе Землю.
Понятно, что за одну новогоднюю, даже самую сказочную, ночь завершить «Созвездие» не удастся. Потребуется работать еще много месяцев. И возможно, благодаря этой стеле живописец вновь войдет в казахстанскую Книгу рекордов. Имя уйгурского художника Хашимджана Курбанова как автора необычной коллекции тысячи и одной куклы из тыквы уже упоминается в ней. А многие из его работ «разъехались» по музеям и частным коллекциям Казахстана, России, Англии, США, Италии, Японии.

Популярное

Все
Что побуждает детей идти на преступления в Казахстане
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Знать и помнить – наш долг
Лето, ах, лето…
Бюджетный день сурка
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Храбрый поступок
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Свежий выпуск
Храбрый поступок
Свежий выпуск
А снос и ныне там
Свежий выпуск
Символ общих побед
Свежий выпуск
В приоритете – глубокая локализация

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]