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В сочетании традиций и тенденций
Бектур КАДЫРОВ
Он был организован акиматом столицы совместно с турецким культурным центром «Юнус Эмре», агентством Hanum, журналом «Сән мен сахна» и общественным объединением «Культура и женщины «Лашын».

Определение «сценический» не должно смущать зрителей, ведь любой костюм можно показывать в театре. Нынешний фестиваль носил характер этно-FASHION, его тема обозначена так – «Түрік әлемі – дәстүрлі киім» («Тюркский мир – традиционный костюм»). Среди гостей фестиваля были депутаты Парламента, деятели культуры, бизнесмены, представители дипломатического корпуса в Казахстане.

Директор культурного центра «Юнус Эмре» Ибрахим Йылдырым представил коллекцию турецких дизайнеров, в которой сочетались древние традиции, понятные всем тюркским народам, и современные тенденции. Основными участниками «Сән мен сахна» были, конечно же, казахстанские мастера. Сложные, даже мудреные или, наоборот, простые, но убедительные дизайнерские решения, со вкусом подобранная цветовая гамма, плавность и красота линий, богатая текстура ткани – все это создавало атмосферу праздника, фиесты, легкости и непринужденности. За великолепным мастерством стоит, разумеется, большой труд, который был незаметен непосвященным зрителям. Талант художников по костюму и модельеров, разнообразие представленных тюркских традиций сделали фестиваль настоящим культурным событием.

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