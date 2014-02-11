В Сочи – о велоспорте

Диалог касался вопросов развития велоспорта в регионе и взаимовыгодного сотрудничества. Дархан Калетаев проинформировал собеседника о текущем состоянии дел, перспективах Astana PROTEAM, а также рассказал о новом казахстанском проекте – женской велокоманде «АСТАНА БИПИНК», которая была создана в начале 2014 года.

Господин Куксон выразил поддержку начинаниям Казахстанской федерации велоспорта: проведению в республике крупных международных соревнований, таких как чемпионат Азии по шоссе и треку-2014, чемпионат мира по треку среди юниоров, который запланирован на 2015 год, а также «Тур Алматы». Брайан Куксон с радостью принял официальное приглашение Дархана Калетаева принять участие в чемпионате Азии в Астане в качестве почетного гостя.

Савелий КРИВОКРАСОВ