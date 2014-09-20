В Сочи открылась трасса "Формулы-1"

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС
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В церемонии приняли участие губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и промоутер Гран-при России Сергей Воробьев.
Показательный заезд на трассе на болиде "Формулы-1" провел первый в
истории российский пилот "королевских гонок" Виталий Петров.
"Трасса
очень сложная. Отмечу, что есть "отрицательные" повороты, как в гоночной
серии "Индикар", – отметил Петров.
Воробьев сообщил, что на первый в истории трассы Гран-при "Формулы-1"
продано 3/4 билетов. Согласно проекту, трибуны трека смогут
вместить около 50 тыс. зрителей.
Гран-при России – этап чемпионата "Формулы-1", который будет
проводиться в Сочи на трассе в Олимпийском парке с 2014 года. Контракт
на проведение гонки был подписан в октябре 2010 года. Соглашение
заключено сроком на 6 лет с правом его продления.